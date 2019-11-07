惠台資金難匯回 綠委促加強宣導

2019-11-07 19:04 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



惠台26項措施對台影響為何？立法院7日審查總統府預算時，綠委葉宜津建議，針對惠台26項，希望國安應對躍躍欲試的台商加強宣傳2點：1.赴中經商失敗的台商案例其實非常多，只是容易被忽略；2.就算成功賺到錢了，資金也難以合法管道匯回。國安會秘書長李大維回答，現在還想去經商的人不多了，最擔心的還是高科技被盜取。

宣導：匯台2萬是上限

葉宜津表示，依照中國現行匯兌法規，台商賺了錢後，若想將資金從中國匯回台灣，合法的一年額度上限為2萬元人民幣。而我國內銀行，領出超過50萬元新台幣，只是基於金融安全而規定須填寫資料，國人就哀哀叫了，台商「看得到、吃不到」的困擾更加難以想像。葉宜津補充，現在成功撤資回台的台商都是「尋求其他管道」，如經過香港或第三國再匯回。

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「近年因中國的工資上漲，許多台商皆選擇撤廠、賣廠，有些廠賣不出去、有些廠賣出去了錢卻拿不回來，相關案例非常非常多。」葉宜津擔憂，中國近期推出「惠台26項」措施後，將會有新的台商跳入中國投資陷阱後、資金又出不來，重蹈覆轍。國安會有無宣導措施？

李大維：影響不大

國安會秘書長李大維表示，中國於5日公佈惠台26項後，蔡總統已於隔日早上召集國安首長開會討論。會後的結論是，此次惠台措施如同去年228公佈的惠台31條措施，「效果相當有限」，因為台灣生意人都非常精明，有利可圖、有錢賺才會前往，而我們的年輕人也是。

李大維說，國安會目前最擔心的是「高科技人才被高薪挖角」與「網路竊取台灣的智慧財產權」，上述兩項的影響程度將「遠遠大於惠台26項」，尤其是我國的ICT產業關鍵技術，這點將是北京最需要的。

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