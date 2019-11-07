韓國瑜拋勞退、勞保、就保三箭 學者：都不算新的

2019-11-07 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今公布勞動政策綱要，其中包含勞退、勞保、就保三支箭，勞退部分，政府將同額補助低薪青年勞工自提退休金，並規劃在兩年內撥補1000億元挹注面臨破產危機的勞保基金，同時將自雇型與獨立工作者納入就業保險制度、延長育嬰留停津貼至9個月。對此，台大國發所副教授辛炳隆表示，這些政策概念，「過去專家學者已多次提出」，都不算新的。

韓國瑜規畫的作法是，「勞工退休金條例」同額補貼35歲以下低薪年輕勞工「自提退休金」入其勞工「個人勞退專戶」，以上限6%、月薪3萬元為例，若勞工自提3%，等於每月自提900元，政府就會相對補貼900元，另，雇主提繳上限6%部分也會適時檢討，逐步提高費率。

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此外，韓國瑜主張修正「就業保險法」，將自雇型和獨立工作者納入就業保險制度，並修改就業保險給付規定，將申請第二胎及以上育嬰留職停薪勞工的津貼延長為9個月。還有，民眾最關注的勞保破產問題，韓國瑜則預計在2年內編列1000億元撥補給勞保基金。

辛炳隆說，基本上他不反對韓國瑜提出的政策，但若自雇型與獨立工作者納入就保，在實務執行面上有困難，這類型工作者的失業、就業狀態難以認定，恐會有道德風險，國外做法是給這類型工作者另一套保險制度，或投保費率較高。

至於第二胎以上育嬰留停津貼從現行6個月加碼至9個月，辛炳隆則表示，政府應該有個新思維挑戰，思考怎樣的模式才符合職場女性的真實需求，不少女性要的是擁有更多的托育資源，支持她們續留職場，應給予更多的彈性模式，讓女性不用留停，而是在家工作也可一邊照顧小孩等，他也反對一味給錢，目前育嬰津貼比保母津貼還多，是很弔詭的事。