托育津貼不再有2到3歲斷層 明年耗資10億補足空缺

2019-11-07 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



總統蔡英文今宣布從托嬰中心銜接幼兒園的家長，無須擔心空窗期無法領到補助，衛福部准許在尚未找到幼兒園之前的嬰幼兒，可以續留在托嬰中心達3歲，補助不間斷，粗估近1萬1000多名嬰幼兒受惠，預算得增加10.83億，衛福部負責6.11億、教育部負責4.72億，新制從明年元旦開始施行。

今年8月起，育兒津貼、托育準公共化新制上路，2歲以前，送至準公共化托嬰中心、準公共化保母或公共托育家園、公辦托嬰中心，一般戶可領最高6000元，若自己帶可領育兒津貼2500元；2歲以後至5歲送至幼兒園就讀，則可領2500元津貼。

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2歲以前的主管機關為衛福部、2歲以後為教育部，從托嬰中心離開至幼兒園有一段空窗期，許多家長會抱怨，小孩剛滿2歲，正等待8月幼兒園開學，中間等待的時間，仍續留在準公共化托嬰中心，但是補助卻從原本的6000元瞬間掉至2500元，「明明孩子還在準公共化托嬰中心繳納學費，補助卻沒有銜接」。

社家署長簡慧娟表示，從明年元旦起，已滿2歲，但仍續留在準公共化托嬰中心、準公共化保母或公共托育家園、公辦托嬰中心的嬰幼兒，不再有補助空窗期，仍維持原本的托育補助，一般戶最高6000元，且小孩可以在準公共托嬰中心等處待到滿到3歲。

由於過去托育補助未補助到超過2歲，如今要滿足2到3歲的空窗，簡慧娟表示，粗估需要花費10.83億元，由於2到3歲的嬰幼兒的管理，與教育部重疊，因此該經費經協議，由衛福部與教育部各自負擔部分經費，衛福部支出6.11億、教育部4.72億。