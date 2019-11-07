蔡碧仲發言惹議 藍：影響查賄中立

2019-11-07 17:19 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



蔡碧仲發言恐讓民眾對檢警查賄失去信心！針對法務部次長蔡碧仲說「不能讓靠狗屁倒灶、矇騙的人選上國家元首」，立法院國民黨團7日召開記者會痛斥，蔡碧仲此番言論「針對性過強」，有違反行政中立原則之虞，並細數其餘3項蔡碧仲從律師轉任政務官後的失格發言，請監察院介入調查並要求蔡碧仲辭官下台。

針對性發言失中立

蔡碧仲6日在查賄誓師活動時，整段致詞內容是：「候選人要靠實力，不是憑一些狗屁倒灶、技巧來矇騙，登上國會殿堂，甚至擔任我們國家的元首！」藍委陳宜民質疑，蔡碧仲在罵藍營總統候選人，因為沒有講到「連任的元首」，此番言論的針對性很強，在話語上是意有所指、誘導風向。

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陳宜民表示，律師出身的蔡碧仲因為個人色彩顯明，才獲得蔡政府的重用，但是法務部的工作必須保持中立，更不能對個案指指點點。特別是查察賄選宣導，「台灣實施民主選舉已久，候選人言行是否失當，自有選民評論，不需由蔡碧仲畫蛇添足、指指點點。」

針對法務部今年不斷強調「科技辦案、雲端辦案」，陳宜民也諷刺道，蔡碧仲應該好好去查一下民進黨網軍，不但帶風向、激起台灣人民的對立，還製造一堆假信息、假新聞。陳宜民說，近期網路論壇PTT就大砍了1154個帳號，而許多網友就認為，這些帳號多為綠營公關公司所持有。

脫序言論失民心

「蔡碧仲大律師從政後，把法務部政次職務當律師在服務蔡政府，應辭職、光明正大地為蔡英文輔選。」藍委許毓仁舉出蔡碧仲過往的失格發言：管中閔案爆發，蔡碧仲成為拔管「影武者」；代理花蓮縣長時，曾影射「花蓮沒有黑白兩道，只有傅家當道」；陳明文高鐵300萬元疑雲時，被諷「明文規定、碧仲就輕」，50萬元小額存款不申報並不違法的詭辯之語。

藍委陳玉珍表示，蔡碧仲多次在公開場合，創造出這麼多「金句名言」，完全不顧政務官該有的分寸與官箴，何不乾脆辭官，全心全力、毫無忌憚地為蔡英文輔選？陳玉珍強調：「若查察賄選的人員失去人民信任，誰還會相信政府查賄是玩真的呢？」

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