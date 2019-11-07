去年1124辦理公投失當 中選會前主委陳英鈐被監院彈劾
2019-11-07 15:27
聯合報 記者程嘉文
／台北即時報導
去年11月24日，中選會舉辦全國九合一選舉，並搭配舉辦10項公投，卻發生未公告政府機關修正意見書事件，被迫緊急購買報攝廣告刊登。監察院今天通過監委高鳳仙、陳慶財的調查，以九比三的票數，彈劾時任中選會主委的陳英鈐，並移送公務員懲戒委員會。
中選會當時未依法公告修正意見書，導致動用第二預備金刊登廣告作為彌補，還曾遭到國民黨立院黨團直闖中選會，要求主委陳英鈐與副主委陳朝建下台並負擔費用。
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監委指出，中選會前主委陳英鈐任內，收受行政院函送第9案至第 15案共 7案之公民投票政府機關修正意見書，竟然疏未注意應於公民投票日28 日前公告之規定，亦未注意應召開委員會決議，核定於107年 11 月 2日重行公告；嗣拒不執行臺北高等政法院命該會停止之裁定，直到最高行政法院裁定駁回該會之抗告後，始於同年 11 月 20 日撤銷重行公告，並於 4大報刊載原行政院意見書，造成刊登費用共計新臺幣 931餘萬元之損失，嚴重斲傷政府公信力，違失情節重大，爰依法提案彈劾。
今天出席彈劾審查會的監委共12人，包括趙永清、林盛豐、仉桂美、江綺雯、楊芳玲、蔡培村、高涌誠、江明蒼、方萬富、林雅鋒、章仁香、蔡崇義。其中九票同意，三票反對。
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