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施壓台肥借款購屋？韓國瑜：我當時比較需要紓壓吧

民進黨立委呼籲韓國瑜 教庶民如何鉅額貸款買豪宅

2019-11-07 15:10聯合報 記者林敬殷／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜遭指控買7200萬元豪宅，民進黨立委下午質疑，究竟是什麼樣的庶民，可以跟什麼樣的銀行，提出什麼樣的財力證明，申請到7200萬元的鉅額貸款？擔保品或擔保人是誰？是否有向當時國民黨執政時期的台肥施壓借錢？有沒有使用特權？售出轉單是轉多少錢給買家？

民進黨立委張宏陸，及立委參選人蔡沐霖和張銘祐今天在民進黨舉行記者會，再度質疑韓國瑜豪宅爭議。

張宏陸說，凡走過必留下痕跡，若要人不知除非己莫為。請問韓國瑜，買房過程有無用到特權？買房無罪，但如果是用特權，就必須要了解。台肥可以借你兩成，買紅單套利，這是無本生意，可以賺很多，一毛錢都不用拿出來。韓國於要說清楚，當初買房有沒有使用特權？一般人去買房，沒錢的話，可不可以找台肥借錢？

張宏陸說，逼台肥借你錢，還有存證信函的存在，韓國瑜說清楚有沒有用特權？一般人去買房，沒錢可以找台肥借錢嗎？還是你去施壓，台肥都比照辦理？

張宏陸表示，韓國瑜有能力去施壓，就不要再說是庶民，這不是一般人可以做得到的事情，要買到7200萬元的房子，不是一般人敢去買的。買房會不知道頭期款多少，每個月要付多少嗎？沒人敢隨便去買7200萬元的房子。

蔡沐霖說，韓氏夫婦在失業期間，存款最低只剩17萬元，什麼樣的庶民跟什麼樣的銀行提出什麼樣的財力證明，可以申請到7200萬元的鉅額貸款？還有，擔保品或擔保人是誰？

蔡沐霖指出，馬政府時期規定，豪宅貸款額度是5成，試算，市場可以貸到7成，要5050萬元，其次，如果本金加利息，每個月要負擔30萬元的房貸，不吃不喝的庶民，這樣的貸款是天價，2000萬元的頭期款怎麼來的？什麼樣的銀行敢貸給當時失業的韓國瑜？

蔡沐霖呼籲韓國瑜教教大家如何貸款，如何買到豪宅，如果庶民可以學習到高超技巧，大家都可以過發大宅及安康的生活。

張銘祐則說，韓國瑜陣營發言人葉元之澄清這間房子沒有過戶，也沒有啟動貸款的程序，但是，韓國瑜對外說，這間房子在2011年購入，2016年賣出，期間都是用積蓄和收入支付工期款2000萬元。但是，持有時間是快交屋的時間，對於2012到2017年1月，韓國瑜在買房子就「預知」2012年會到北農擔任總經理，年薪可能有195萬元，月薪16.3萬元，韓國瑜非常厲害，在買單之前就知道自己可能會去北農當總經理。

張銘祐說，韓國瑜說當時高估自己財力，最後賠售，認賠兩百多萬元。請問你轉單是轉多少錢給買家？韓國於到昨天都沒有交代清楚。韓國瑜昨天回應說7200萬元是貸款，但是韓國瑜的發言人說，因為沒交屋所以沒有貸款問題，兩者的說法有出入。到底是韓國瑜說謊，還是發言人說謊？

張宏陸並質疑，如果韓國瑜向台肥施壓拿到貸款，這不是把手伸進國營事業嗎？何況當時又是國民黨執政時期。

韓國瑜張宏陸蔡沐霖

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