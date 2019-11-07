地方公投綁大選？學者不看好

2019-11-07 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



我國電子連署尚未上路，卻有地方議會黨團想要「超車」，國民黨團提出「台北市公民投票自治條例」修正草案，明訂公投綁大選、建置連署電子系統，以及降低公投的提案、連署門檻，甚至挑明指出若被反對就釋憲。

對此，文化大學法學院教授謝榮堂表示，依據公民投票法第2、3條規定，全國性公投之權限在中選會，地方性公投則在地方，本案為全國性公投，中選會行政怠惰是屬於政治責任，即使透過行政訴訟之課予義務訴訟，也只能督促中選會盡快作成決定。基於權力分立原則，即使大法官亦不得越過行政院自為或代為決定。

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東吳大學法律系教授胡博硯受訪指出，國民黨台北市議會黨團這作法理論上在地方性公投可行，不是沒有成功機率，若被擋下也可以試試看釋憲。

胡博硯表示，地方性公投或許可以試試看採用電子連署，不過連署的部份在公投法有相關規定，而依據公投法，只有在公投法沒規定的情況下才可以由地方自治條例來定，因此實際上比較可行的做法，還是先要求台北市政府建構電子連署設備就好。

胡博硯指出，根據公投法第9條規定，主管機關應建置電子系統，提供提案人之領銜人徵求提案及連署，台北市政府是地方公投的主管機關，因此設備這部分可以先做。

但胡博硯也提醒，電子連署如何做到防弊、不造假、有公信力才是關鍵，後續查核也非常重要，推測中選會之所以對電子連署沒有進展那麼快，係因國外對電子連署的討論也是近年才開始，我國腳步上也不需要那麼快，因為如果不公正的電子連署系統等於沒有意義，在架構上不需要那麼快。