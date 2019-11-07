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柯文哲用市府處理民眾黨黨務？ 藍議員質疑「公器黨用」

2019-11-07 14:38攝影中心 記者胡經周／台北即時報導

台北市長柯文哲今天前往市議會接受市政總質詢，國民黨台北市議員汪志冰詢問柯文哲是否今天中午在市府徵詢民眾黨立委不分區人選，並抨擊柯文哲「公器黨用」，用市府處理黨務。

柯文哲回應說他是用午休吃便當的時間，「你們國民黨更.....」，但由於是真的在市府內進行黨務行為，無法辯駁的柯文哲只好說，那以後大家「照步來」。

台北市長柯文哲今天中午在市府徵詢民眾黨立委不分區人選，被藍營議員抨擊「公器黨用」...
台北市長柯文哲今天中午在市府徵詢民眾黨立委不分區人選，被藍營議員抨擊「公器黨用」，用市府處理黨務。記者胡經周／攝影
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國民黨台北市議員汪志冰（圖）抨擊柯文哲是否今天中午在市府徵詢民眾黨立委不分區人選...
國民黨台北市議員汪志冰（圖）抨擊柯文哲是否今天中午在市府徵詢民眾黨立委不分區人選，用市府處理黨務。記者胡經周／攝影
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柯文哲2020選舉2020不分區立委

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