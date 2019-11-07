政院擬提修法 吸毒送治療者可寫悔過書處置

2019-11-07 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



行政院會今通過「毒品防制條例」部分條文修正草案，法務部次長陳明堂表示，這次的修正重點是未來施用毒品者，可以先經過醫療機構評估，如果有醫療需求還是送戒癮治療，也可採取寫悔過書、罰款、義務勞務等等多元處置。行政院長蘇貞昌會中表示，本次提出第二波修法，重點在協助毒癮者脫離毒品的危害。藉由引進更多醫療戒癮之資源，讓檢察官可就吸毒者不同的毒癮程度，結合專業醫療意見，提供更多有利戒除毒品之適當處遇。

「毒品防制條例」此次修法著重在兩大塊，第一塊是針對「扣案毒品」的處理，法務部指出，訴訟過程中，保管毒品需耗費大量人力、物力，且易生危險，為協助檢警執法，修正毒品危害防制條例部分條文，使檢警、法院在查獲容易產生危險、毀損、不便保管之毒品或保管費用過鉅之毒品時，只要在取樣後，即便法院尚未判決確定，仍可先行銷燬。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

除了銷毀之外，法務部也希望能將扣案毒品製成標準品，因為新興毒品的檢測除仰賴精密儀器之外，更需要標準品，但因為標準品價格昂貴，在檢驗機構發現新興毒品或成分時，有由衛生福利部等機關（構）領用部分檢體製成標準品使用之必要，就可以節省向國外購買檢驗標準品的經費及時程。