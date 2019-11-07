國會問政數據 兩黨不分區表現佳
2019-11-07 13:46台灣醒報 記者張元融╱台北報導
第九屆立委國會問政量化評比，過半獲獎立委為「不分區」！民間國會監督團體「口袋國會」據過往三年半的立院公開資料，以法案提案、法案通過量與質詢發言數等6項指標，統計出立委問政得星數，7日於立委研究大樓公佈評鑑結果。藍、綠兩黨旗鼓相當！
立院法案表現受選舉影響
口袋國會表示，從第一會期至第七會期的「法案表現」時間軸統計圖可見，本屆立院第一會期的「法案量」最為突出，第二會期表現驟降，第五會期(去年2月至5月)呈現上揚（可能原因為，部分立委想爭取縣市長提名），第六會期表現最低(立委多參選、輔選)，第七會期表現又上揚（有爭取連任的壓力）。
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「獲得3、4顆星的優質/優良立委共11人，民進黨8位(佔民進黨比例的14%)、國民黨3位(10%)。」口袋國會公布《第九屆國會評鑑》，從6項指標中獲得4星的「優質立委」有國民黨的鄭天財與民進黨的張廖萬堅、黃國書、賴瑞隆。獲得3星的「優良立委」有曾銘宗、許毓仁與陳亭妃、蔡培慧、吳玉琴、陳曼麗、余宛如。
不分區表現較突出
檢視上述立委通過的全文法案，11位優良/優質立委通過的44項中，多為專業、民生型法案，政治性法案則佔少數（政黨法草案等）。其次，獲得2星的不分區立委則有王毓民、柯志恩、吳焜裕與李麗芬。
各區域成績較佳的立委有，北市(8席)的蔣乃辛、賴士葆與吳思瑤獲2顆星；新北市(12席)的江永昌、羅致政獲2顆星、中市(8席)的黃國書、張廖萬堅均獲4星；桃市(6席)則是呂玉玲以1星奪冠。僅2席的苗栗、南投、雲民縣則分別由徐志榮、馬文君與劉建國以1星奪冠。此外，新竹縣市、彰嘉宜花澎金縣與山地原住民的區域立委，表現都不足1顆星。
縣市掄元委員
口袋國會表示，藍委有6位(佔國民黨比例20％)在本身縣市中奪第一，綠委有12位(21%)，「就比例而言，兩大黨掄元數旗鼓相當。」而針對「10個單一席次縣市中，有7縣市連1顆星都未得」，口袋國會分析原因有二：1.單一席次的地方服務需求較複數席次需求重，問政偏重地方服務；2.法律提案及發言問政時，無同縣市立委的競爭壓力。
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