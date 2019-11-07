勞保年改只延後2年破產 立委批：讓問題無限期延宕

2019-11-07 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



立法院衛環委員會今審查勞動部預算，對於勞動部在2020年編列200億元撥補到勞保年金，國民黨立委王育敏質疑，就算立院通過勞保年金改革方案，勞保破產年限也只是從2026年延緩至2028年，等於只延長兩年時間，要求勞動部提出更好的年改版本。

王育敏說，勞動部對外宣稱勞保年金改革方案已經送到立院，尊重立院審查進度，但就算立院通過該版本，頂多只延緩兩年時效，阻止不了勞保年金面臨破產。她說，勞動部至今不敢面對問題，沒有給勞工朋友一個交代，對廣大勞工不公平。

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王育敏表示，若把勞保改革跟軍公教年改比較，軍公教年改大幅度變動，推估20年不破產，但遇到勞保年金改革，卻只有延長兩年不破產，此方案在立院討論沒有意義。她指勞動部標榜改革，又不敢改太多，其實是讓問題無限期延宕，反正屆時看誰執政再處理即可，整體規劃不負責任。

勞動部勞動保險司代理司長白麗真解釋，勞保年改採循序漸進、滾動式檢討。目前改革方案先處理必要性制度檢討，搭配政府負最終支付責任與撥補挹注。她說，雖方案只延長兩年時間破產，但對財務流量與缺口都有改善，尤其大幅改善財務缺口，預估當年可減少6700億元的財務負擔，到2038年可減少1.5兆，並非毫無效果。