不讓狗屁倒灶的人當元首 作家：蔡碧仲暗指現任元首？
2019-11-07 12:24
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
法務部政次蔡碧仲在查賄大會師致詞時表示，「不能讓靠狗屁倒灶、矇騙的人選上國家元首」，一番言論引發行政不中立爭議，自由作家洛杉基也在個人臉書發文，認為蔡碧仲說這句話，讓他覺得蔡是在暗指尋求連任的元首？
洛杉基說，「不能讓靠狗屁倒灶、矇騙的人選上國家元首」這句話，我怎麼覺得他是在暗指尋求連任的元首？執政狗屁倒灶、敗選聯盟官員狗屁倒灶、公國營肥貓任用親人狗屁倒灶，難道不是指現任政府官員？
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矇騙百姓成習，謊言成性，政策不斷髮夾彎，對人民不斷開空頭支票的，難道不是現任的執政團隊？如果讓這種政客連任，選上國家元首，那是百姓瞎了眼，還是老天存心要懲蠢民？
洛杉基強調，蔡某人大冒險說了實話，藍營還聽不出來他的弦外之音，怎麼忍心苛責？
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