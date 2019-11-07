蔡碧仲批候選人矇混 藍黨團要他下台回去當律師

2019-11-07 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北即時報導



法務部政務次長蔡碧仲。記者王聖藜/攝影 分享 facebook

法務部次長蔡碧仲昨在查賄大會師活動上說，候選人不是憑狗屁倒灶、技巧矇騙擔任國家元首。國民黨立法院黨團首席副書記長陳宜民舉行記者會，再度質疑蔡碧仲跨越「行政中立」的紅線，指導轄下機關查賄辦藍不辦綠，徹底破壞民眾對司法的信任，蔡碧仲乾脆下台，回去民間擔任蔡律師。

陳宜民呼籲，監察院應主動調查蔡碧仲種種違反行政中立的舉動。

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陳宜民指出，民進黨的網軍帶風向，激起台灣人民的對立，還製造一堆假訊息、假新聞，造成社會動盪。日前PTT已清除高達1154個帳號，而目前PTT的多數使用者認為，被砍的帳號大部分都來自於與民進黨合作的公關公司所持有，完全打臉查賄記者會的標題—「科技查賄、雲端反賄」。

陳宜民說，既然蔡碧仲代表法務部向國人宣示查察賄選決心，他正式檢舉台灣車輛公司董事長、前立委蔡煌瑯，公開擔任蔡英文競選辦公室海外後援會執行長，且事發超過1個月，經濟部長視而不見，無視公務人員行政中立法，要求法務部立即查察。

國民黨立委陳玉珍表示，蔡碧仲言論荒腔走板，在民進黨立委陳明文丟失300萬又撿回後，蔡碧仲發言形同鼓勵民眾小額提領現金規避洗錢防制；面對陳同佳案，蔡碧仲在立法院司法法制委員會公開指責特定律師事務所；昨天又以查賄主管身份，指導下轄調查單位，讓人感覺法務部已經定調，在選舉期間辦藍不辦綠，嚴重影響民眾對司法的信任，蔡碧仲相當不適任，請知所進退。