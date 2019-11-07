ISO 3166用「中國一省」代稱台灣 監院要求行政院檢討

2019-11-07 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



國際標準組織（ISO）從1974年起，在其ISO 3166「國家及所屬機構名稱代碼」中，長期以「Taiwan (Province of China)」（台灣中國一省）名稱列示我國名，並阻礙我國參與ISO相關議題的合作參與，監察院今通過監察委員張武修所提出的調查報告，促請行政院督飭相關部會檢討改進。行政院發言人Kolas Yotaka今受訪時表示，台灣絕對不是中國的一省，ISO這樣稱我國不是第一次，我方從2007年開始就向日內瓦的法院送件抗議，而且過去多年抗議多次，會持續抗議，

經濟部次長曾文生則說，會籍問題其實牽涉到外交處境，但過去有機會，就會表達對於主權立場都會適當表達。

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張武修表示，ISO於1947年2月成立，我國中央標準局（現為經濟部標準檢驗局）為創始會員國之一，並曾擔任該組織理事會理事，但1949年政府來台後因未能繳納會費，1953年接著被撤銷會籍，我國雖於1956年申請繳付3年會費，以期恢復會籍，還遭「前蘇聯」強力反對，致我國失去會籍。

張武修說，1971年我國喪失聯合國會籍，ISO於1974年12月發布ISO 3166，未經我同意，不法以「Taiwan (Province of China)」名稱列示我國名，更擴散至國際間許多類似「不當列示我國名」的情況，1978年9月中國成為ISO會員，並成為理事會理事，使我欲重返該組織益加困難。

張武修指出，2000年後，外交部及相關駐外館處重新嘗試與ISO交涉，均未獲正面結果，盱衡國際政治現實殊難歸責；但經濟部及負責標準化的主管機關未積極主動整合並提升量能，並結合外交部務實參與必要國際組織，爭取重要國家及國人的支持，以強化我國際標準化及經貿科技產業，保障國家利益。

張武修說，2007年7月外交部向瑞士日內瓦邦初審法院提起民事侵權行為之訴訟，要求ISO將我正名為「Republic of China（Taiwan）」（中華民國台灣），最終瑞士聯邦法院雖另以外交承認與否的政治考量，作出無管轄權的不受理判決，不過該案中5名承審法官肯定我國有權作為訴訟當事人之一造，符合國家要件，具有國際法人地位及訴訟當事人能力等，對我有利的結論與正面回應，有助於爾後我於國外法院進行訴訟時，作為有利於我法律地位主張的依據。