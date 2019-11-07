國小人事主任批韓惹議 市府：他已違背行政中立
高雄市一位國小人事主任在假日時到網路社群「公民割草行動」舉辦的戶外公民假日論壇，上台批評市長韓國瑜及市政，被教育局要求寫3000字心得報告。綠議員今聲援指公務員也能表達市政看法。市府則強調此舉已違反行政中立。
綠營議員並指，這位國小主任是「人事」主任，是由人事處主管，不是教育局，質疑教育局長憑什麼罰寫心得報告。並拿出公務員服務法、公教人員考績法、行政中立法等，強調這名主任並沒有違法。並指市府許多政務官假日去輔選，是否也違反行政中立？
副市長葉匡時受訪時說，人事主任在公開的場合批評長官的行為，他是學校人事主任，人事主任尤其是個敏感、重要的位子，一定要保持行政中立，所以他已經違背行政中立。
葉匡時並指，根據公務人員服務法，也不可以在公開的地方批評長官等，他違背了服務法，所以根據考績法要做一些處理。
教育局長吳榕峯說，這是一個很單純的事件，教育局跟人事處不一樣，他是教育人員，當然就要用教育的方式讓他了解，所以請他閱讀「第三屆第二次定期大會」的129頁報告，讓他知道在這1年裡，教育局做了哪些事情。
吳榕峯說，讓他知道了以後，讓他去寫心得報告，這是一個在處理很多教育事件的時候，先看他的動機在哪，然後行為後果是什麼，及他事後深思後的想法是什麼？
吳強調，這是一個教育手段，教育局一定是符合教育理念，教育手段裡有3個規則，第一是認知性，讓他了解；第二是價值性，他有沒有透過這個學到什麼；第三是自願性，他可以拒絕寫，並沒有要求他一定要寫。
對於綠營議員質疑該名主任屬於人事處管理，按公務員一條鞭的管理制度，教育局無權處理該名主任。吳說，並不對，教育局也有人事部門，教育局所有的人事主任是歸教育人事室來處理的。
對公務員假日能否發表意見，葉匡時說，公務人員在假日的時候可以參加政治活動，如遊行等，甚至去連署都行，但公開去表達政治立場、發言，並不適合。至於政務官跟行政文官不同，政務官如果在自己的個人的時間下是可以參與政治活動。
被追問是否有言論自由問題？葉匡時說，就像軍人、警察，本來不同職位就會有不同的職業上的限制，並不是說就不是公民。這是公務員服務法、行政中立法等規定，這是中央的法規。對於被綠議員批評不適任，吳榕峯說，適不適任由大家公評。
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