藍營提案地方公投綁大選 北市府：和母法牴觸條文無效

2019-11-07 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



不滿民進黨推動修法沒收「公投綁大選」，台北市議會國民黨團提案修正《台北市公民投票自治條例》，好讓台北市可以自辦地方性的公投綁大選，不過由於這和母法《公民投票法》相牴觸，條文無效，外界質疑國民黨團提案修法恐怕是象徵意義，大於實質意義。

對此，北市府民政局直言，確實不是公投法授權的自治條例範疇內，應按公投法規定辦理；對於國民黨團要求提案釋憲，民政局表示，會再和法務局研議。

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實際上，國民黨團提案修法總計四項重點，除了地方性公投綁大選、降低公投投票年齡從現行的20 歲至18歲、建制電子連署機制、降低提案及連署門檻等。

民政局表示，建立電子連署機制這部分，會參照公投法條文，另外訂定電子連署辦法和施行日期；至於公投年齡下修部分，去年竟有送議會審議，不過因換屆不續審被退回，今年十月，公投實行細則剛通過，會根據母法做修正後，再提案議會修法。

至於下修提案人數達選舉人數萬分之一、連署人數達選舉人數1.5％，民政局說，考量台北市選舉人數的比例代表性，還須比照公投法修正人數，這樣子台北市提案人數只有217人，恐怕會衍生代表性不足的疑慮。

對於國民黨團最重視的地方性公投綁大選，民政局直言，這不是公投法授權的自治條例範疇，應按照公投法規定辦理，且行政院日前已函告高雄市，條紋無效，所以不會把類似條文納入市府的修法草案，避免牴觸無效。