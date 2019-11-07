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陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

頭流血高雄議員劉德林反擊 按鈴告3綠議員傷害

2019-11-07 11:20聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄市議會藍、綠流血衝突事件延燒，民進黨議員林宛蓉昨天提告國民黨議員劉德林傷害罪，劉德林也反控民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅涉施暴，今上午在黨團議員陪同下，到高雄地檢署按鈴告傷害罪，痛批「民進黨人數多時是人數暴力，人數少是行動暴力」呼籲回歸理性。

劉德林於上周四市議會民進黨霸占主席台衝突中撞破頭流血，今天頭還貼紗布、右手也有包紮，他表示，右前額縫了5針，右手挫傷、破皮，連左手不少紅腫。

劉德林說，身為民選民意代表，開會是天職，攸關明年高雄市建設、福利、教育，這是議員本身最重要職責，有再大問題，都可藉由議事殿堂表達，回歸正常議事規則，但此次民進黨不但強占主席台，又展現暴力，讓人民再度感受民進黨的暴力本質。

對於民進黨先提告，劉德林今天按鈴申告後委由律師遞狀，對民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅提告傷害罪，他表示「我感覺非常遺憾，我身為受害者、他們屬於加害者，卻對我提告」，希望藉由司法還原真相、導正視聽，也不排除之後對林宛蓉提告誣告罪。

劉德林也批，「民進黨人數多時是人數暴力，人數少是行動暴力」，呼籲回歸理性問政，不該霸占主席台，造成衝突再來提告，希望只到他為止，議會不要再有受傷事件。

國民黨高雄市議員劉德林今天按鈴控民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅涉傷害罪。記者林...
國民黨高雄市議員劉德林今天按鈴控民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅涉傷害罪。記者林伯驊／攝影
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國民黨高雄市議員劉德林表示上周四流血衝突，他頭部縫5針，右手擦挫傷。記者林伯驊／...
國民黨高雄市議員劉德林表示上周四流血衝突，他頭部縫5針，右手擦挫傷。記者林伯驊／攝影
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高雄國民黨團議員陪同今天上午陪同劉德林（左七）提告。記者林伯驊／攝影
高雄國民黨團議員陪同今天上午陪同劉德林（左七）提告。記者林伯驊／攝影
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民進黨傷害罪高雄市

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