頭流血高雄議員劉德林反擊 按鈴告3綠議員傷害

2019-11-07 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄市議會藍、綠流血衝突事件延燒，民進黨議員林宛蓉昨天提告國民黨議員劉德林傷害罪，劉德林也反控民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅涉施暴，今上午在黨團議員陪同下，到高雄地檢署按鈴告傷害罪，痛批「民進黨人數多時是人數暴力，人數少是行動暴力」呼籲回歸理性。

劉德林於上周四市議會民進黨霸占主席台衝突中撞破頭流血，今天頭還貼紗布、右手也有包紮，他表示，右前額縫了5針，右手挫傷、破皮，連左手不少紅腫。

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劉德林說，身為民選民意代表，開會是天職，攸關明年高雄市建設、福利、教育，這是議員本身最重要職責，有再大問題，都可藉由議事殿堂表達，回歸正常議事規則，但此次民進黨不但強占主席台，又展現暴力，讓人民再度感受民進黨的暴力本質。

對於民進黨先提告，劉德林今天按鈴申告後委由律師遞狀，對民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅提告傷害罪，他表示「我感覺非常遺憾，我身為受害者、他們屬於加害者，卻對我提告」，希望藉由司法還原真相、導正視聽，也不排除之後對林宛蓉提告誣告罪。