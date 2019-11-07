空總計畫核定竟今天才送到 預算遭立委凍千萬
2019-11-07 10:44
聯合報 記者何定照
／即時報導
空總台灣當代文化實驗場營運狀況屢生爭議，立法院教育及文化委員會今天審查109年度文化部及所屬單位預算案，多名委員指行政院對空總第二期整體發展的核定公文竟今天才送到，最後計畫內容也臨時才看到，決定凍結預算1000萬，並須專案報告。
立委蔣乃辛提案時表示，行政院對空總第二期計畫根本還沒審查通過，要求全數凍結預算，且空總早該對附近居民辦說明會，幾次說明會卻都僅兩、三名里長與里民，顯見通知不周，提案預算全數凍結。
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立委柯志恩表示，依照立法院預算中心評估報告，空總107至126年度每年營運收支都短絀，且從107年度短絀6億餘元，逐年擴大到126年度短絀11億餘元，認為空總不應只依賴政府有限資源，希望透過凍結預算，看到空總更多積極性，要求凍結十分之一。
文化部部長鄭麗君表示，行政院對空總二期報告的核定公文昨天已下來，同意續辦；針對空總與里民說明會，也會積極協助辦理。
不過因行政院核定公文在立委質疑後，臨時才送到委員會，審核後的計畫內容也臨時才送來，立委林奕華要求安排專案報告，包括空總如何經營社區關係，最後委員會決議凍結1000萬預算，並須專案報告。
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