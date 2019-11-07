不能讓狗屁倒灶的人選上元首？ 她批蔡碧仲別玷污這兩字

2019-11-07 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



基隆地檢署昨舉行查賄大會師，法務部政次蔡碧仲致詞時表示「不能讓靠狗屁倒灶、矇騙的人選上國家元首」，讓人傻眼，不知是罵人還是反賄選，更引發違反行政中立爭議；警大退休教授葉毓蘭痛批蔡碧仲別玷污了法律這兩個字！有網友請葉別生氣，指蔡可能是誠實地描述蔡總統的作為。

葉毓蘭在臉書指出，蔡碧仲領的是中華民國的薪水，不是民進黨的黨工，更不是蔡氏王朝的國姓爺，別玷污了法律這兩個字！滿座的檢察官們，如果你們連這麼明顯的違法事實都沒有察覺，不必再浪費民脂民膏了，如果你們連糾舉的道德勇氣都沒有，也可以回家去向列祖列宗鞠躬了。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

葉毓蘭說，行政中立法第四條規定：「公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇。」第十四條規定：「長官不得要求公務人員從事本法禁止之行為。長官違反前項規定者，公務人員得檢具相關事證向該長官之上級長官提出報告，並由上級長官依法處理；未依法處理者，以失職論，公務人員並得向監察院檢舉。」

看來這條規定不具可操作性。只有被違法要求的公務員才可以向上級長官報告。只有在上級長官未依法處理的時候，這位公務員才可以向監察院檢舉。有幾個問題：

1. 人民或人民團體不可以向監察院檢舉。

2. 其他公務員不可以向檢察院檢舉。

3. 被違反的公務員不得向司法機關提出告訴。