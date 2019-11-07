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陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

不能讓狗屁倒灶的人選上元首？ 她批蔡碧仲別玷污這兩字

2019-11-07 10:36聯合報 記者林文義／台北即時報導

基隆地檢署昨舉行查賄大會師，法務部政次蔡碧仲致詞時表示「不能讓靠狗屁倒灶、矇騙的人選上國家元首」，讓人傻眼，不知是罵人還是反賄選，更引發違反行政中立爭議；警大退休教授葉毓蘭痛批蔡碧仲別玷污了法律這兩個字！有網友請葉別生氣，指蔡可能是誠實地描述蔡總統的作為。

葉毓蘭在臉書指出，蔡碧仲領的是中華民國的薪水，不是民進黨的黨工，更不是蔡氏王朝的國姓爺，別玷污了法律這兩個字！滿座的檢察官們，如果你們連這麼明顯的違法事實都沒有察覺，不必再浪費民脂民膏了，如果你們連糾舉的道德勇氣都沒有，也可以回家去向列祖列宗鞠躬了。

葉毓蘭說，行政中立法第四條規定：「公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇。」第十四條規定：「長官不得要求公務人員從事本法禁止之行為。長官違反前項規定者，公務人員得檢具相關事證向該長官之上級長官提出報告，並由上級長官依法處理；未依法處理者，以失職論，公務人員並得向監察院檢舉。」

看來這條規定不具可操作性。只有被違法要求的公務員才可以向上級長官報告。只有在上級長官未依法處理的時候，這位公務員才可以向監察院檢舉。有幾個問題：

1. 人民或人民團體不可以向監察院檢舉。

2. 其他公務員不可以向檢察院檢舉。

3. 被違反的公務員不得向司法機關提出告訴。

4. 監察院沒有法律義務接受檢舉或處理檢舉。一旦監察院被特定政黨掌控，行政中立法就是假的，如同現在台灣情況一樣。

基隆地檢署昨天舉辦總統、立委選舉查察賄選誓師大會，蔡碧仲（左五）和檢察總長江惠民...
基隆地檢署昨天舉辦總統、立委選舉查察賄選誓師大會，蔡碧仲（左五）和檢察總長江惠民（右四）等人出席。記者邱瑞杰／攝影
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蔡碧仲葉毓蘭

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