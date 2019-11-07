最低工資法遭批「最低便當法」 勞長：不尊重基層勞工
2019-11-07 09:32
聯合報 記者葉冠妤
／台北即時報導
針對前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨批「最低工資法」未做足基本功夫，還不如制定最低便當法，勞動部長許銘春今在立法院受訪回應，最低工資法明列需參酌相關物價指數，是一部周延審慎擬定的法案，不該隨意用「便當」的說法批評，也不尊重基層勞工。
陳冲昨天表示，最低工資法調整依據的各項經濟指標不是多列，就可對外界交代考慮周全。勞動部有義務確實掌握各不同產業的競爭條件、勞工就業所涉的行業、地區及生產力而致的失業變化，到底有多少人(含本外勞)領基本工資，而不是用推估數或以低報的勞保薪資計算，否則最低工資法充其量只是順應民粹的立法。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
對此，許銘春表示，最低工資法對基層邊際勞工來說，是一部重要的法律保障，這兩年可以看到審議基本工資時，勞動部都有提出相關的物價指數，供審議委員作參考數據。本於這幾年的審議經驗，在最低工資法草案裡，也明列參考的指標數據，為未來審酌要不要提高基本工資、提高幅度的依據。
許銘春強調，最低工資法草案是周延審慎擬定的一部法案，不要隨意用便當的說法批評，這樣的說法不好，對基層勞工也不是很尊重。
留言