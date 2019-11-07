【重磅快評】蔡政府要拆了既有公共工程執行制度？
南方澳跨港大橋崩塌五週後，交通部克服困難終於完成拆橋；但讓人驚訝的，短短一、二天便急急宣布重建新橋構想，指定公路總局、台灣世曦承辦重建，並宣稱三年內新橋落成。交通部積極的行政作為，讓人質疑完全不在意以往嚴謹的公共工程招標作業，不無挑戰既有規範的意味。
民眾並未去質疑交通部十萬火急的創新作為，在意的是如此就能有一條安全的南方澳跨港新橋嗎？尤其，公路總局是交通部轄下單位，台灣世曦是交通部轉投資，換言之，跨港新橋全由交通部自家攬下，預算、執行不無左口袋移到右口袋的疑慮；如果交通部有徇私的指示，聽或不聽？
公共工程的招標、管考是行政院工程會權責，交通部無由置喙。依據的法令是《政府採購法》，及《全民監督公共工程管考要點》，法令的精神是要求政府採購、興辦公共工程，必須遵循透明、接受全民監督的原則；不僅為節省公帑，更避免政府執行相關業務犯了錯而不自知。
南方澳跨港大橋重建預算規模近六億元，依政府採購法的規定，當然需接受該法約束。重建工程招標需先開資格標，有工程實績者才能參與投標；若業主無工程實績，可以尋求具技術能力者協助，以聯合承攬方式爭取標案，這是業界行之已久的作法；當年高鐵土建工程，即是以多個聯合承攬方式，一標、一標串接而成，品質獲得確保。
南方澳大橋重建先開資格標有其必要。二十一年的鋼拱橋其實還算新，塌垮原因迄今認為是保養不到位，以至鋼纜鏽蝕未能察覺。若以日本本州到淡路島的明石海峽大橋來比較，雖然明石的懸索橋與南方澳鋼拱橋不同，不應相比，但明石完工後第三年發生阪神大地震，震央距大橋僅四公里，大橋毫髮無損；南方澳大橋垮塌顯然受到的外力與明石不能相比，這顯示南方澳鋼拱橋原始設計、維護都有不足之處，找有實戰經驗的業者諮詢是必要的。
南方澳斷橋重建應不是個案，高鐵東延宜蘭，新推蘇花安鉅資工程計畫…都不談可行性評估，未經為國人所知透明的招標程序，都逕行指定工程單位…，姑且不論交通部專業能力問題，但衍生的招標制度解體，工程監督問題，必須對國人說清楚。
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