反擊豪宅案 韓國瑜：譴責侵害個資 質疑洩漏者動機
2019-11-07 07:55
聯合報 記者蔡佩芳
／即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜遭周刊報導，失業期間購買台北豪宅。韓國瑜強力譴責侵害個人資料，他表示，在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得本人個資，且未經求證逕行報導，他強烈質疑洩漏交易資訊者背後動機。
韓國瑜今早在連署貼文表達強力譴責。
他提到，他與妻子八年前合力購買預售房屋，即使就任北農職務，但仍因經濟狀況與家庭財務負擔，故將預售屋買賣合約權利轉售。
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他去年當選高雄市長，依法申報財產，公開透明。
八年前他與妻子皆非公職人員，無財產申報義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部份並未公開，在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得他的個資，且未經求證逕行報導，他強烈質疑洩漏交易資訊者背後動機。
韓國瑜表示，台灣的民主自由是最珍貴的資產，一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料。老話一句，他寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏，他會繼續傾聽，將精力投注在需要國家關心的事物上，繼續前進。
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