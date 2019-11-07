影／3Q雞排妹「海波浪」PK顏寬恒朱立倫「聽海」

2019-11-07 01:53 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市第2選區歌藝大對決！「消波塊」、「海景第一排」是網路kuso用語，國民黨立委顏寬恒日前與前新北市長朱立倫合組「消波塊二重唱」，並邀朱到「海景第一排」飆唱張惠妹「聽海」救海洋，MV爆紅，笑哏不斷，成功將負面揶揄網路kuso用語轉化為正能量；同選區對手、台灣基進參選人陳柏惟也大玩「消波塊」哏，與「雞排妹」鄭家純在網路直播節目，合唱很有「海景」fu的台語歌「海波浪」，網友反應熱烈，「比聽海好聽多了」、「好聽」「王識賢~尖叫」，陳柏惟加碼獨唱網友指定的「無言（顏）的結局」，網友留言「好好聽」、「無顏的結局，安可！」

顏寬恒扭轉「消坡塊」形象不是第一次，上屆立委選舉，結合選區台中市龍井、大肚特產的西瓜，推出「消波塊西瓜抱枕」，網友大讚「經典」、「太有哏了」。日前顏寬恒與朱立倫合唱「聽海」，MV上架後，很多網友紛指對於2人歌聲五音不全、落拍，留言「這太鬧了，絕對不能只有我看到」，「笑到並軌」，「伴奏該拉去做消波塊」，「兩人不走演藝圈是對的」，笑哏不斷，分享數飆高。

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對手陳柏惟參選後，也大玩「消波塊」kuso哏。陳柏惟站在消坡塊上拍形象照，8月在高雄辦惜別晚會，向支持者說要搬到「海景第一排」抗中保台，行政院副院長陳其邁到場力挺獻唱一段「聽海」大走音，發願陳柏惟選上，就把歌唱完。網友形容邁邁是「聽海颱風夜版」，「我在現場好怕他繼續唱下去，哈哈哈」。

陳柏惟今晚與雞排妹鄭家純在網路直播節目進行對談。陳柏惟表示，顏寬恒和朱立倫「聽海」MV，聽說受到熱烈關注，他和雞排妹不管顏值、歌聲、才能絕對不輸他們，外號3Q的陳柏惟提議和和雞排妹合組「3Q雞排合唱團」，立委兼職歌手完全沒有問題。