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12強／先發張奕燃燒7局102球未失分 中華2:0領先委內瑞拉

世總新團隊拜會僑委會 吳新興感謝全球台商支持政府

2019-11-06 20:18聯合新聞網 台北訊

世界臺灣商會聯合總會由新任第26屆總會長施至隆於5日拜會僑務委員會，委員長吳新興設宴恭喜新任團隊履新。包括副總會長賴維信（亞洲臺商總會總會長）、吳孟宗（非洲臺灣商會總會長）、張崇斌（中南美洲臺灣商會總會長）秘書長邱臣遠、財務長蔡秀春、諮詢委員蘇明正及顧問楊必誠、黃心禹皆出席與會。

吳新興表示，每一屆總會長僅有一年任期，但一年卻是永恆，在這短短的一年間，如何落實自己的理念及抱負，同時提高對臺商朋友的服務，並持續支持國家，這對每一任會長都是一項挑戰。吳新興感佩施至隆的內涵及智慧，在臺商中亦是佼佼者，並感謝臺商在世界各地堅定的支持政府。

施至隆表示，僑委會服務對象遍及世界各地，因此都是全天候在運作，感謝僑委會對全球僑胞及臺商的服務。他說，本次拜會時間決定得倉促，但仍能率領六大洲臺商代表拜會僑委會，以感謝僑委會對臺商朋友的服務與協助。

另吳新興亦表示，為服務全球臺商，僑委會已將僑商處「團體服務科」更名為「臺商服務科」，藉以強化服務臺商結構及內容，並深化聯繫，以彰顯政府對於臺商朋友的重視與擴大服務的用心，期望未來能藉由臺商的雙手，將臺灣推向世界舞臺。

吳新興致贈紀念品予世總新任團隊，由施至隆代表接受。左起：邱臣遠、蔡秀春、張崇斌、...
吳新興致贈紀念品予世總新任團隊，由施至隆代表接受。左起：邱臣遠、蔡秀春、張崇斌、賴維信、吳新興、施至隆、吳孟宗、蘇明正、楊必誠及黃心禹。圖／僑委會提供
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吳新興（站立者）感謝臺商在世界各地支持政府，期望未來能藉由臺商的雙手，將臺灣推向...
吳新興（站立者）感謝臺商在世界各地支持政府，期望未來能藉由臺商的雙手，將臺灣推向世界舞臺。圖／僑委會提供
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施至隆（中）感謝僑委會對全球僑胞及臺商的服務。圖／僑委會提供
施至隆（中）感謝僑委會對全球僑胞及臺商的服務。圖／僑委會提供
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僑委會吳新興非洲商總

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