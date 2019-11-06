世總新團隊拜會僑委會 吳新興感謝全球台商支持政府
2019-11-06 20:18聯合新聞網 台北訊
世界臺灣商會聯合總會由新任第26屆總會長施至隆於5日拜會僑務委員會，委員長吳新興設宴恭喜新任團隊履新。包括副總會長賴維信（亞洲臺商總會總會長）、吳孟宗（非洲臺灣商會總會長）、張崇斌（中南美洲臺灣商會總會長）秘書長邱臣遠、財務長蔡秀春、諮詢委員蘇明正及顧問楊必誠、黃心禹皆出席與會。
吳新興表示，每一屆總會長僅有一年任期，但一年卻是永恆，在這短短的一年間，如何落實自己的理念及抱負，同時提高對臺商朋友的服務，並持續支持國家，這對每一任會長都是一項挑戰。吳新興感佩施至隆的內涵及智慧，在臺商中亦是佼佼者，並感謝臺商在世界各地堅定的支持政府。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
施至隆表示，僑委會服務對象遍及世界各地，因此都是全天候在運作，感謝僑委會對全球僑胞及臺商的服務。他說，本次拜會時間決定得倉促，但仍能率領六大洲臺商代表拜會僑委會，以感謝僑委會對臺商朋友的服務與協助。
另吳新興亦表示，為服務全球臺商，僑委會已將僑商處「團體服務科」更名為「臺商服務科」，藉以強化服務臺商結構及內容，並深化聯繫，以彰顯政府對於臺商朋友的重視與擴大服務的用心，期望未來能藉由臺商的雙手，將臺灣推向世界舞臺。
留言