朱立倫避談韓朱配 下田體驗刈茭白筍

2019-11-06 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／即時報導



面對外界持續關心「韓朱配」的新進度，朱立倫今天再次強調，目前沒有誰跟誰配的問題，而是全黨團結在一起，上禮拜和韓市長在台南體驗之旅，這禮拜起則是歷任黨主席跟韓站在一起，希望以更大的力道，讓支持者感受到全黨是團結的。

，「大家放心，我們是團結的。」朱立倫說，雖然很多人都想幫他找工作，可是現在他最好的工作，就是到各地當最好的助選員；認為各方能夠合體，都是好事，但不要每次都有朱立倫，應該多讓不同的合體，來產生更高的效應，目前國民黨內就需要分進合擊，就像今天跟馬文君在一起，幫馬文君當然也是幫國民黨加油，更是幫總統參選人加油。

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對於主席吳敦義列名不分區的提問，朱立倫再次強調，國民黨要多給年輕人機會，多多培養未來國會戰將，以驗未來的縣市長，黨內更要多給年輕人機會，相信在台灣，目前黨內有非常多優秀、年輕的好人才，只要國民黨願意選出來，或者是願意接受各界推薦很多優秀的人才，就像這一屆立法院很多年輕的專業型的立法委員，都非常值得肯定，給他加油。

朱立倫上午在日月潭玩立槳後，午後前往埔里下田，學習農民如何體驗採收茭白筍，實際了解農民的辛苦；強調自己不是來品嘗茭白筍，而是真正下田採收埔里最有名的茭白筍，手持鐮刀親自換穿防水青蛙裝走入水田中，給辛苦的茭白筍農們加加油，並品嘗了新鮮美味現煮的茭白筍，並稱贊好甜，很好吃。