囤房稅修法卡關 時力籲本會期修法

2019-11-06 18:12 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



立委黃國昌等人6日召開記者會，批評藍綠兩黨對實價登錄2.0和囤房稅的修法一延再延，呼籲立法院這個會期盡速通過。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 立委黃國昌等人6日召開記者會，向立法院呼籲這個會期務必通過實價登錄2.0和囤房稅的修法，其中實價登錄2.0應提供更透明的實價登錄，包括門牌資訊的公開。他痛批大部分的縣市首長選前承諾實現居住正義，選後卻跳票，課以1.5%的最低稅率。

呼籲立法調高稅率

黃國昌表示，今年7月通過的實價登錄修法，只能稱之為「實價登錄0.5」，關鍵的「實價登錄資訊揭露至門牌」、「預售屋即時登錄」都沒有納入修法，呼籲藍綠兩黨不要再推託，這個會期盡速通過，「公開透明是很卑微的要求！」

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至於囤房稅，黃國昌說，以現在的法制要求地方政府提高房屋的累進稅率，無異於緣木求魚，必須通過立法將稅率的樓地板提高。自2014年開始，持有3戶以上的累進稅率範圍為1.5%至3.6%，具體稅率則交由地方政府決定，然而目前除了台北市、宜蘭縣和連江縣，其他縣市皆訂在最低的1.5%，新北市曾提高至2.4%，只徵一次即在建商的壓力下取消。

黃國昌表示，依照時代力量黨團的版本，持有10戶以上最高可達10%。台灣的房屋持有成本放眼全世界可說是非常低，稅基和稅率都很低，因擔心調高稅基會波及一般老百姓，所以才提高稅率。黃國昌強調，提出囤房稅的目的不是仇富，而是為了讓投資客釋出空屋，使年輕人買得起和租得起房子。

新竹市長跳票

時代力量新竹市議員林彥甫和立委參選人高鈺婷也到場聲援，並批評新竹市長林智堅不但沒有實現興建社會住宅的政見，選後甚至還提出調降房屋稅。林彥甫表示，新竹的年輕人愈來愈痛苦，不僅房價飆漲，薪資是下滑的，2008至2018年新竹市的房價指數暴增了197%，還有1.6萬的空屋，空屋率高達10%，而薪資2012至2018年間卻減少1.56%。

高鈺婷也要求民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝，盡快對囤房稅的議題表態。對於高雄市長韓國瑜被爆料失業期間買了7,200萬的豪宅，韓陣營宣稱平民也有買豪宅的權利，黃國昌直言這就是炒房，只是不會炒而賠錢賣出而已。

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