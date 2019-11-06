魏明谷蔡煌瑯疑違法助選 吳敦義：不排除移請監院調查

2019-11-06 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北即時報導



台灣自來水公司董事長魏明谷、台灣車輛董事長蔡煌瑯等經濟部所屬國營事業負責人，近日為民進黨立委參選人助選，疑似違反「公務人員行政中立法」。對此，國民黨主席吳敦義表示，已請智庫及文傳會積極收集資料，並要求經濟部有所回應，否則不排除移請監察院調查。

吳敦義表示，相關國營事業負責人皆是敗選的前縣長及前立委，職掌的公司也明顯與其專長不符，酬庸性質明顯；現在更涉嫌利用國家資源為民進黨助選，看在為三餐溫飽四處勞苦奔波的民眾眼中，早已怒火中燒，群情激憤。

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吳敦義說，過去國民黨執政，對國營事業董事長等職位，資格都要再三檢閱，民進黨執政後則是由許多名不見經傳的人出任，且一派任就是董事長、總經理，「蔡英文是在跟國家開玩笑嗎？」吳敦義強調，包括中鋼、中船、台電、中油等重要民生相關國營事業，都會請立院黨團調詢資料，查一下派任董事長是否有相關產業的歷練，審視其是否夠資格主導此國營事業。

國民黨中常會今日下午通過中常委李德維等人提案，提案說明中指出，台水董事長魏明谷身兼蔡英文彰化縣競選總部主委，近來傳出在彰化以舉辦政策宣導名義，大量發放縣政府與自來水公司文宣品，為民進黨總統及立委候選人站台助選；此外，台灣車輛公司董事長蔡煌瑯公開擔任蔡英文競選辦公室海外後援會執行長，並在9月時公開為蔡英文站台助選。兩人均已明顯違反「公務人員行政中立法」