選舉考量大利多？林佳龍：交通建設不分黨派平常心看待

2019-11-06 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



交通部長林佳龍今天陪同立法院交通委員會召委童惠珍、立委沈智慧等人考察台中交通建設。林佳龍受訪時，對於外傳他基於選舉考量將釋放大利多一事澄清，地方建設是一棒接一棒，不分黨派、中央地方合作，交通部全力支持，請大家用平常心來看待。他是台中市民、交通部長，他樂意為台中多做一點事。

立委沈智慧說，今天考察行程是她拜託召委童惠珍安排，題目也是她給的，請交通部等相關單位到場，地方建設中央與地方齊努力，不分黨派，謝謝交通部支持，民眾關心的台中捷運明年通車，沿線捷運噪音全面做隔音罩改善，部長帶來很多正面的回應，謝謝部長支持。

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林佳龍說，今天考察捷運綠線延伸經補庫案、國道一號接台74線匝道案，以及周邊路網的形成等行程。台中市府日前提出捷運綠線大坑延伸段可行性研究，9月30日送到交通部鐵道局，一周內報部，希望在一個月內審查完畢，由於此段當地居民共識很高，且具有很大效益，交通部也會努力將它納入前瞻基礎建設特別預算，按現在期程，綜合規畫納入沒有問題，後續興建會進行滾動式檢討，建設經費列入前瞻第二階段「優先掛號」、爭取。