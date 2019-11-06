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求國會過半 民進黨新北市訂「9+1」目標

2019-11-06 16:48聯合報 記者林敬殷／台北即時報導

民進黨力拚國會過半，新北市是關鍵選區。民進黨評估，在新北市十二個立委選區訂下9+1目標，即保住現任9席立委，加上先前禮讓時代力量黃國昌的汐止區，兩個新人參選的選區，雖屬於艱困選區，但希望在最後關頭突圍，衝高總統票與政黨票。

新北市黨部執行長李建興今天在民進黨中常會報告新北選情。據轉述，民進黨9名現任立委中，7個選區是領先對手，穩定領先的是蘇巧慧（第五選區，樹林鶯歌）、林淑芬（第二選區，蘆洲）、吳秉叡（第四選區，新莊）及吳琪銘（第十選區，土城三峽），其餘的，板橋兩個區及中和選區，領先幅度不大。

據轉述，呂孫綾的新北市第一選區，及余天的第三選區，選情較膠著。據轉述，退出民進黨代表台灣民眾黨參選該區立委李旻蔚，對余天的選情確實造成衝擊，余天身兼數職，女兒健康問題造成余天的心理負擔。至於賴品妤的新北市第十二選區，選情也在拉鋸，黨將加強這三個選區輔選力道。

針對兩位新人蔡沐霖（第九選區，永和），及張銘祐（第十一選區，新店）因資源較不充裕，不過，黨中央也會加強輔選，力求突圍。

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