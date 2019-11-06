在Line群組針對總統散布謠言 民進黨譴責並報案
2019-11-06 17:43中央社 新竹縣6日電
民進黨新竹縣黨部日前接獲民眾投訴，有人在Line群組針對總統蔡英文惡意散布不實言論。縣黨部主委彭瑞德今天譴責造謠者，也已向警方報案，對於造謠者不排除提告。
彭瑞德說，不實言論不但歧視同婚者、愛滋病患，還讓民眾一度信以為真，因而恐慌害怕，涉違反「社會秩序維護法」。縣黨部除給予譴責外也已報案，後續由警方追查造謠者，也不排除提出告訴。
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彭瑞德表示，有人透過Line群組散布不實言論，包括「同婚造成愛滋病害健保虧損」、「台灣將發生30年來最大暴動」等意圖影響選舉，也造成社會不安，希望民眾不要受影響，更不要轉傳不實言論。
新竹縣政府警察局刑警大隊表示，已接獲民進黨新竹縣黨部相關檢舉，後續依規定受理偵辦中。
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