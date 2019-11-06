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卓榮泰：囤房稅是地方自治權限 修法應審慎評估

2019-11-06 16:41聯合報 記者林敬殷／台北即時報導

民進黨主席卓榮泰。聯合報系資料照／記者黃純益攝影
民進黨主席卓榮泰。聯合報系資料照／記者黃純益攝影
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民進黨中常會今天邀請都市改革組織OURs常務監事林旺根以「居住正義問題回顧與展望：以實價登錄與多屋空屋稅制改革為中心」為題進行專案報告，民進黨主席卓榮泰表示，有關房屋稅或囤房稅，這是地方自治的權限，修法應審慎評估，並通盤考量政策效果及城鄉發展的落差。

卓榮泰說，居住是基本人權，也是社會正義。完善台灣的住宅市場，提供國人安居樂業的環境，是蔡總統提出的重要政見。執政團隊三年多來，積極興辦社會住宅，預期八年完成20萬戶，同時也推動全面修法，包括住宅法、都更條例、危老重建條例、租賃專法的修正及制訂，以健全住宅及租屋市場的制度。

卓榮表示，政府始終堅持追求居住正義的目標及立場，為國人打造一個居住安全網，是民進黨政府努力的目標。透過社會住宅、包租代管，加上租金補貼等相關政策的落實，可以實質減輕青年與弱勢者的生活負擔，逐步解決都會地區居住大不易的問題。

他還說，目前的實價登錄制度如何進一步透明化交易資訊應該持續進行社會對話，尋求最大共識，以利完成必要的修法及配套。另有關房屋稅或囤房稅，這是地方自治的權限，修法應審慎評估，並通盤考量政策效果及城鄉發展的落差。

民進黨居住正義卓榮泰

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