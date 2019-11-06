【重磅快評】黨主席帶頭怯戰 如何期待勝利？
國民黨主席吳敦義將被列入下屆立委不分區名單，傳聞始終不斷。吳敦義昨天昨天表示，國民黨下屆在立院的不分區席次，樂觀估計將有十四至十五席。至於自己是否列入，則「會考慮，還沒有決定」，但他也透露，「假如有適當機會，排在第八、九或十名」。
這個千呼萬喚始出來的答案，對藍營選情的殺傷力，恐怕比親綠媒體大爆韓國瑜的「黑資料」，或是民進黨立委開100場記者會，還要更嚴重。
這次立委選舉，雖然出現民眾黨的競爭，但民進黨施政成績低迷，即使韓國瑜本身爭議不少，但國民黨整體局勢絕對優於上次，則屬各界公認。不過，即使是2016年「觸底」的國民黨，不分區都能維持十一席。吳敦義若真把自己放在八至十名，其實與放在第一、二名沒有差別，就是保證上榜的意思。
拿自己的前途當「祭品」，鼓舞支持者奮力投票的例子，近年最明顯的是2005年底的縣市長選舉。當時剛選上國民黨主席的馬英九，宣示如果縣市長不過半，自己就要辭掉黨主席以示負責。果然在23席縣市長之中，國民黨從9席大漲為14席，濁水溪以北一片藍天。
當年的馬英九是藍營選民心目中的救世主，剛剛才以巨幅領先贏得黨主席，立刻親自衝上第一線，拿自己的前程作賭注，這種「梭哈」果然奏效。反之，2019年的吳敦義，不但遠不及2005年馬英九的人氣，反而把自己放在安穩的大後方，這能有任何一丁點激勵的效果？還是適得其反，讓反感的聲音趁機鼓吹，把不分區壓到十人以下？
更何況，不管韓國瑜是否當選下屆總統，吳敦義重返立法院，目標當然是要以國民黨過半為目標，成為立法院長，才能維持自己的影響力；最最不濟，國民黨席次也必須要將近過半，才能結合其他小黨將自己送上寶座。
反之，如果當不上院長，而僅是一介陽春立委，甚至可能是在野黨的一名陽春立委，難道吳主席其願足矣？未來立院如果爆發朝野議事衝突，難道期待年過七十的「吳前副總統委員」，在第一線與綠營立委拉扯抗爭？如果這些都做不到，那麼國民黨中央是嫌自己立委席次太多，不介意放幾席無效兵力？如果在下一屆的立院中，吳委員不曾有任何戰功，不管是否成為院長，都怎能指望得到同黨立委的歸心與支持？
民國36年5月，國府名將張靈甫在給老校長蔣中正的信中，批評政府充斥「心存觀望，難得合作，各自為謀，同床異夢」的氣氛。寫完這封信的張靈甫，隨即率兵向山東南部的孟良崮前進，卻遭到共軍埋伏優勢兵力包圍。此時周遭有不少國軍部隊，如果與張靈甫裡應外合，有機會大敗共軍。但國軍將領果然再度上演保留實力、對友軍拖延不救，導致國軍在孟良崮被殲滅，張靈甫與麾下部將集體自殺殉國。
若說韓國瑜是張靈甫，未免往他臉上貼金得太過頭。但若說藍營不少「天王」的表現，有如在外拖延不前的其他將領，倒是一點也不假。
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