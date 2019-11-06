影／囤房稅不痛不癢 黃國昌抨擊政府打假球

2019-11-06 15:57 攝影中心 記者 攝影中心 記者 杜建重 ／台北即時報導



時代力量立委黃國昌下午召開記者會，針對囤房稅的政策，黃國昌批評政府根本是在打假球，只會在選前喊口號，完全沒有實際作為。

黃國昌表示，台灣目前的高房價，是政治人物應該要承擔解決的問題。台灣的高房價問題不是從最近才開始發生的，回顧近二三十年來的發展軌跡，在薪資凍漲房價不斷飆漲的情況下，年輕人面臨非常困難的成家問題，這也導致少子化的危機。今年夏天，實價登錄2.0的版本，在立法院被七折八扣修成實價登錄0.5，等於根本是在打假球。

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黃國昌說，時代力量認為這個議題在大選中不應該被規避，每一個政黨每一個政治人物，不管是總統或是立委參選人都有必要跟選民清楚的交代，立委更應該加速完成立法，過去每一次大選，這些事情都曾經被提出討論，政治人物也都做了承諾，但每次選前的支票，選後就不了了之。

黃國昌說，今天記者會主要關注的地區是在新竹市。黃國昌提到，2014年在仁愛路的帝寶前有巢運活動，在這活動之後，每年大選，參選地方首長的人，都有針對當年巢運的訴求提出承諾相關政見。以新竹市來說，2014年時，當年還在競選新竹市長的林智堅曾經承諾響應巢運的訴求，要興建1500戶只租不售的社會住宅，要來幫助年輕人和經濟弱勢的族群，但是到現在，目前新竹市的社會住宅數仍是「0」，一戶都沒有。林智堅2014年所開出的支票到2019年依然跳票，而新竹市的房價仍持續在飆漲，年輕人想成家所面臨到的困難，難以形容，這些都是政治人物要負擔的責任。