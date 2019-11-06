她也買了一戶 高美蘭：洩資料遂行政治目的者應受檢視

2019-11-06 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



壹週刊報導高雄市長韓國瑜多年前在南港買「豪宅」，和韓國瑜太太李佳芬熟悉的高雄市觀光局主任祕書高美蘭也買進一戶，文中有「貴婦購屋團」的形容。高美蘭今天回應此事表示，她的財產並不是擔任公職後突然巨幅增加，用自己打拚的錢所置的產，難道有罪嗎？一件多年前的財產交易，又是合法交易，實不應被抹黑批判至此。

高美蘭質疑，周刊文中提到的3戶，都未完成過戶程序，亦即並未進入實價登錄等公示系統，請問壹週刊的資料從何而來？特別是韓國瑜那一戶，既未有法律程序，也沒有過戶，為什麼壹週刊可以有資料？是誰提供的？她的房子也是先生購買，壹週刊為何可以直接從海量的法律文件中知道這戶就是她？這一切資料是由哪個單位提供？公權力是否有介入？

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她表示，台肥案是預售屋，沒想到品質出了極大狀況，目前單是此建案的官司就有十幾件，但台肥用「極不光明的手段」片面解約，苛扣她那戶15%違約金，又一手與他們談交屋，另一手把房子丟給仲介販售，逼使他們只好採取法律訴訟爭取權益。一審法官判決雙方解約不合法，必須完成交屋，詎料，台肥又在與他們交涉的過程中把房子賣了！事實上，台肥該建案交屋迄今已數年，都還沒有和管委會完成點交，正是因為品質問題及拒絕溝通的老大心態，請問，中華民國的法律難道連購屋人最起碼的權利都無法保障了？

高美蘭說，用自己打拚的錢置產，難道有罪嗎？她的財產並不是擔任公職後突然巨幅增加，自應受社會公評，但一件多年前的財產交易，又是合法交易，實不應被抹黑批判至此。

她表示，個人資料保護法到底是保護誰？是不是只要「顏色」不對、「立場」不對，就可以把對手的資料公開，讓社會大眾公開鞭屍？