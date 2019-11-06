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組黨第一階段目標達成 「呱吉」：連柯文哲都覺得快樂

2019-11-06 14:02聯合報 記者楊正海／台北即時報導

台北市議員邱威傑昨晚在臉書宣布要和志祺七七、視網膜與央視的朋友共同組織歡樂無法黨，已經向內政部提出正式申請，預定在11月14日舉辦歡樂無法黨成立大會。

「呱吉」邱威傑說，組黨的總目標就是要大家都快樂，但也不限於此，會不會推區域立委或不分區？邱威傑說， 不排除會找理念相同的候選人合作，希望能成為這次選舉的最強外掛。

「志祺七七」 說，過去很多政治人物為了有年輕世代的影響力，選擇和You Tuber合作，換個角度來想，可不可以用自己的影響力來做自己在乎的議題，所以才決定組黨。

邱威傑說，歡樂無法黨和柯文哲的民眾黨都是柔性政黨，媒體問邱，會不會公開邀請柯文哲入黨？邱威傑說，是的，他覺得柯文哲這一年，因為政治，常常過得不快樂，常常會震怒暴怒，但今天上午媒體堵訪問他歡樂無法黨成立時，他馬上眉開眼笑，非常快樂，說明組黨已經達第一階段目標，把歡樂送出去，連柯文哲都覺得快樂，希望他可以入黨 。至於無黨籍新北市議員參選人李婉鈺，曾說要組「魅力無法黨」，會不會邀她，呱吉說，不排除任何可能性。

台北市議員邱威傑組成「歡樂無法黨」，下午和共同創黨人志祺七七(左)一起受訪。記者...
台北市議員邱威傑組成「歡樂無法黨」，下午和共同創黨人志祺七七(左)一起受訪。記者楊正海/攝影
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邱威傑柯文哲歡樂無法黨

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