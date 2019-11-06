侯友宜輔選前重申 事務官嚴守行政中立

2019-11-06 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市長侯友宜上周末與國民黨新北立委參選人合拍宣傳照後，今也宣布將會利用晚上、假日「扮演好自己的角色」，但與市政行程有衝突仍會「市政優先」，要求所有事務官抱持行政中立，不要批評任何參選人。

新北市府今上午進行市政會議，侯友宜在會議最後時重申，離選舉只有66天，他當警察時最嚴格的就是行政中立，去年他離開副市長職務時，就跟當時新北警察局長胡木源說過，選舉的時候不可以挺他，挺他就是害他。

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侯友宜說，他在當在警大校長的時候，為什麼很多人找他出來選舉他不肯，因為當時他是警察，他不可能警察身分跳出來選舉，他告訴學生要嚴格的保持行政中立，警察不可以介入選舉，他自己業要做到。

侯友宜指出，如果真的要選舉，一定是離開警察一段長時間以後，其實他連想都不會想要選舉，因為這是他幾十年養成教育的訓練，並告訴他「事務官請你保持行政中立」，違反行政中立，他絕對不會寬待。

侯友宜指出，選舉倒數66天，在政治氛圍衝突這麼大的時候，從中央到地方的事務官都無所適從，請事務官不要管選舉，把市民的事情做好才是他要的，且不管在公開場合、私下場合，就算有政黨傾向，也不要去惡意批評任何參選人。