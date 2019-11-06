資安攻防玩真的！政院邀國內外攻擊好手「實兵演練」

2019-11-06 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



台灣與美國首度聯合舉行「大規模網路攻防演練」已在4日登場，行政院資安處表示，今起至8日進入為期3天的跨國網路攻防演練（Cyber Offensive and Defensive Exercise，CODE 2019），且有別於過去情境演練方式，今年首次改採實兵演練方式，邀請國內外政府資安攻擊好手，與我方金融機構組成的防守聯隊共同實戰演練，提升彼此資安專業技術與應變能力。

資安處指出，各國金融機構常為組織型駭客所鎖定目標，本次活動特別設計以金融資安環境為主軸，由金管會主委顧立雄親自領軍，帶領金融機構實戰好手組成資安防守聯隊上場實戰，並使用財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心所建置之模擬環境。

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資安處表示，本次實兵演練活動前，美方特別為參與人員安排為期2天的資安實務教育訓練，參與人員皆反應課程豐富且獲益良多，認為此次合作為台美資安合作的重要里程碑。

演練活動於11月8日實戰演練結束後，資安處說會後將就本次演練結果與各國訪賓進行實務研討。