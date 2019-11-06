韓國瑜逆轉機會在那裡 他說韓必須做到這三件事
2019-11-06 11:14
聯合報 記者林文義
／台北即時報導
總統蔡英文昨天下鄉屏東，被記者問到韓陣營宣稱11月中旬民調將出現「黃金交叉」，蔡表示很少聽說民調可以預告；中國文化大學廣告系主任鈕則勳接受中評社訪問指出，韓戰力夠強，若能安撫高雄市民心情、滿足年輕、中間選民以及強化庶民形象加強，將有逆轉的機會。
鈕則勳並預測大選結果，由於蔡英文支持度不會過半，加上韓民調仍會上升，估計投票率不會太高，最終選舉結果兩人差距應該3至5％約30至50萬票左右。
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鈕則勳並告訴中評社記者，由於這次大選兩位參選人都沒有一個特別強的強項足以讓選民去投票，可預期這次大選將會是投票率最低、廢票最多的一次。
至於大選結果為何？鈕則勳表示，除了2008年、2016年，歷屆選舉票數不會差太多。這次大選蔡英文並未有明顯的優勢支持度不會過半，且韓現在的操作會拉升民調，因此估計這次兩人差距應在3至5％，以投票率6成多，1％約12萬票來計篇，勝負約30至50萬票。
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