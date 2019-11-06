罷韓團體指控集會遭拒 高市府駁斥：是沒來申請
2019-11-06 11:00
聯合報 記者蔡孟妤
／高雄即時報導
we care、公民割草行動等罷韓團體，今天在高雄文化中心宣布「1221 Wecare台灣大遊行」正式啟動。罷韓團體並表示，除遊行，另申請集會但遭市府拒絕。副市長葉匡時駁斥，這是典型「假新聞」，有申請遊行，但沒申請集會，因沒取得地主同意。
針對集會申請遭拒，葉匡時說，「這又是一個很典型we care製造假新聞或假印象的一個案例。」他說，他們有申請遊行，但並沒有申請集會，「他們完全沒有取得集會場地的地主的同意，然後他就怪罪我們警察局，我覺得這個是沒有道理的。」
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警察局長李永癸說，we care申請遊行，警察局已經核准了。集會部分，因為他沒有跟警察局申請，所以警察局不知道有關集會的事。假如他們提出要集會申請，能夠取得地主同意書的話，警察局都會核准。
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