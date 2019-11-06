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居住正義遊行和黃國昌同框？柯文哲：不用刻意啦

2019-11-06 10:50聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

居住正義話題近來吵得沸沸揚揚，公民團體「居住正義改革聯盟」4日晚間起，一連5天夜宿東區，預計9日號召民眾走上街頭，要求政治人物拿出具體作為、落實居住正義，台北市長柯文哲昨晚則是親自訪視聯盟夜宿點，外界則是關心，是否會在居住正義等議題上，和時代力量合作。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，在居住正義政策上，我們和時代力量其實蠻接近的，雖然稅率幾%的數字上，可能會上下調整，但是大方向大致一致。

至於9日是否會出席東區集結行動，和時代力量立委黃國昌同台？柯文哲說，也不用刻意啦，昨天也去看了一下，差不多就是這樣子，20個帳篷也不能睡幾個人。

此外，對於親民黨主席宋楚瑜可能五度參選總統大選，柯文哲說，要選第五次耶，選舉很累，不管怎麼樣還是要有基本動作，要造勢、跑攤，很累。

至於覺得宋楚瑜參選，對藍綠誰衝擊比較大？柯文哲說，不曉得，還是有些影響，但是很難判讀，多多少少也會衝擊到民眾黨的不分區選情。

不過柯文哲隨後也說，世界上，每個人有每個人的立場，所以就是互相諒解，這是很重要的概念 ，也就是他有他的立場，基於他的立場他必須這樣子做，也只能說諒解。

對於9日是否會出席東區集結行動，和時代力量立委黃國昌同台？台北市長柯文哲說，也不...
對於9日是否會出席東區集結行動，和時代力量立委黃國昌同台？台北市長柯文哲說，也不用刻意啦。記者邱瓊玉／攝影
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柯文哲時代力量居住正義

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