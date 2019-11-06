機密預算年年增加 僑委會：絶非事實
2019-11-06 10:45聯合新聞網 台北訊
有關日前媒體報導指稱僑委會自107年新增之機密預算年年增加一事，完全與事實不符，僑委會特鄭重説明澄清如下
一、本會僑務工作旨在凝聚更多僑界力量，超越黨派、團結和諧，突破外交困境，爭取友我僑界對臺灣的支持。這些工作不但關係國家利益，並和對岸具高度競爭性，故相關工作計畫和預算執行並不宜和其他一般僑社服務內容對外公開，以防杜對岸因掌握相關補助經費資訊而展開挖牆角動作，爰遵依立法院外交及國防委員會決議自107年度起編列機密預算。
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二、本會以必要性與最小化原則編列機密，並依法將預算送立法院審議，並依制度接受立法院的審查監督，一切公開透明。本會107年機密預算編列1.08億元，占全會預算比7.02%，109年度編列0.7億元，占比降為5.41%，絕無年年增加情事。
三、本會僑務工作向秉超越黨派原則，依法行政，尚請各界理解及支持。
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