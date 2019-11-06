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陳佩琪砲轟蔡英文恨意難忘 柯文哲苦笑：要加強約束

2019-11-06 10:34聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

台北市長柯文哲的太太陳佩琪昨在臉書上表示，每回想到世大運後到2018年的選舉前的...
台北市長柯文哲的太太陳佩琪昨在臉書上表示，每回想到世大運後到2018年的選舉前的各項攻擊、造謠，抹黑、抹紅、抹黃，「心中的恨意 ，永生難忘」。圖／報系資料照
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台北市長柯文哲的太太陳佩琪屢屢在臉書上提及對綠營攻擊丈夫的不滿，昨晚則是再度在臉書上開砲，暗諷時任民進黨主席蔡英文，身為政黨領袖，一點都不思管理約束，今天就該概括承受所有後果和她的憤怒；陳佩琪還說，每回想到世大運後到2018年的選舉前的各項攻擊、造謠，抹黑、抹紅、抹黃，「心中的恨意 ，永生難忘」。

陳佩琪表示，2016年政黨輪替後，取得政權的黨在還沒上任前，就迫不急待地開始打人，千方百計地防著柯文哲，防他會礙到你們的好事，利用府、院、黨、立院、議會及媒體，一連串有計畫地對他抹黑、抹紅、抹黃，就算不是妳直接下指導棋，但身為政黨領袖，卻一點都不思管理約束。

陳佩琪還說，每回想到2017年世大運後到2018年的選舉前，擁有府院執政資源的黨， 發動一整個黨的勢力和龐大資金 24小時不間斷地砲轟先生， 極盡能事地對他造謠，抹黑、抹紅、抹黃，甚至對她也不放過 ，每回想到這裡， 心中的恨意 ，永生難忘。

陳佩琪批評，提名是選對會決定，政論節目狂罵人，是NCC的事，黨提名人搞個台灣價值的柯黑大遊行，妳說是候選人自己的選舉策略，葛特曼活摘器官事件，妳說與妳黨無關，議員罵人酸奶、臭奶、萊爾，妳說是言論自由， 笑笑就好，執政四年來弊案硬凹， 自己誠信的論文門說不清楚，選舉到了就開始賣芒果干，灑大幣，除此之外，什麼都不想管，管不來、管不動，卻跟我們說要繼續當總統？

對於陳佩琪的怒火，柯文哲今上午受訪時，先是一臉驚恐的詢問「她又寫了什麼？」；當聽到陳佩琪自承「心中恨意，永生難忘」，柯文哲忍不住咋舌，直呼「哇哇哇」，隨後苦笑說「我要回去加強約束」。

陳佩琪柯文哲蔡英文世大運

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