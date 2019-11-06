「呱吉」要組黨 柯文哲笑：聽起來就很歡樂
2019-11-06 10:22
聯合報 記者邱瓊玉
／台北即時報導
2020大選激烈，藍綠白各方勢力近來無不為了不分區立委名單傷透腦筋，台北市議員「呱吉」邱威傑昨宣布將和知識型YouTuber「志祺七七」、眼球中央電視台主播「視網膜」共同籌組「歡樂無法黨」，還說已向內政部提出申請，黨綱主張「政治不難，找回歡樂而已」，並允許雙重黨籍，不收黨費，引發熱議。
對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲今上午受訪時笑說，組黨也是國民權利，聽起來就很歡樂。
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不過外界認為，歡樂無法黨若真的阻擋成功，可能會衝擊民眾黨的選情。柯文哲則說，目前台灣政黨加起來有200多個，自己是沒有什麼意見，大家高興就好了。
實際上，台灣民眾黨近來正如火如荼針對不分區海選名單進行第三輪的面試，其中今年才剛拿下金曲獎台語歌后的江惠儀也名列其中，話題性十足。
柯文哲表示，我們面試她，不是因為她是金曲歌后，而是因為她是中華電信工程師，且目前還沒有確定，現在還要再面試。
至於是否知道江惠儀是金曲歌后？柯文哲說，我們事先書面審查，再來是委員會審查，自己和秘書長張哲揚還要再審一次，我們總共要審三次，第二次才知道；媒體追問，如果江惠儀列不分區，是否可拉到藝能界支持？柯文哲說，想這麼多幹什麼，等確定再講。
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