潘斯稱台灣是中華文化燈塔？ 蔡正元諷：沒和蔡英文套好

相關新聞
呱吉組歡樂無法黨 黨綱避免被香菜侵擾和粉類出征2019-11-05 22:53
韓國瑜批民進黨政治泡麵 台師大教授：擊中要害2019-11-06 09:32
吳敦義認列立委不分區8到10名 黃暐瀚：討罵而已2019-11-06 09:32
被指夫赴陸經商？管碧玲嗆告藍青年軍：年輕人不學好2019-11-06 08:29
「變成中國人還有特殊待遇？」鄭運鵬：沒到手才有價值2019-11-05 22:50
呱吉要組黨 今臉書宣布11月14日成立「歡樂無法黨」2019-11-05 21:51
學貸是銀行撥到學校帳戶 王育敏：驚訝教育部竟不知道2019-11-05 20:53
影／「泰雅三寶」是什麼？韓國瑜苗栗傾聽之旅入原鄉2019-11-05 20:46
只說一中不提各表？馬辦：昧於事實2019-11-05 18:19
影／郭台銘將助攻柯宋夾殺？時力：穩住第三大黨沒問題2019-11-05 16:11
國民黨團列3項政策買票要求廢止 政院反譏「列得勉強」2019-11-05 15:56
影／「劉嘉仁」變「劉耀仁」 議員爆料無妄之災2019-11-05 15:21
幫外籍移工建休閒區挨批歧視 韓國瑜嗆蘇貞昌不可思議2019-11-05 15:11
不排除與親民黨合作 郭台銘幕僚：郭柯王單飛不解散2019-11-05 15:06
人民是老闆可以拍桌？前外交官：蔡總統出門像皇帝出巡2019-11-05 15:04
老虎軍團臉書禁令「挺蔡就刪文 挺韓踢出團」2019-11-05 14:34
呂控買家收購連署書 民進黨駁斥：無的放失2019-11-05 14:26
中惠台措施提領事權 外交部籲勿落入政治圈套2019-11-05 14:21
影／高嘉瑜同意新總統把扁關回去 爆扁愛韓比小英多2019-11-05 14:14
曾參與太空中心計畫 高鈺婷籲韓國瑜停止消費太空產業2019-11-05 14:07
台美網路攻防演練 蔡英文：民主選舉不能被假訊息攻破2019-11-05 13:37
唐鳳「數位對話」合體吳怡農 稱非為輔選2019-11-05 12:55
行政院：中國不會停止溫水煮青蛙 盼朝野砲口對外2019-11-05 12:47
陳建仁會晤教宗照片遲未公開 外交部：教廷會提供2019-11-05 12:38
國人向中共大使館求助？ 外交部：返國送外交部陸委會2019-11-05 12:35
韓國瑜拋外籍移工休閒區 蘇貞昌轟落伍歧視2019-11-05 12:34
飲鴆止渴？推特禁止政治廣告，社會將趨向保守2019-11-05 12:18
陸推「26條」惠台政策 蘇貞昌：用台語唸是打壓抓牢牢2019-11-05 12:14
遭扁批懷恨在心 高嘉瑜：當年點滴是人生寶貴經驗2019-11-05 12:00
韓國瑜借廁所遭拒？徐國勇：這種說法對警察極不尊重2019-11-05 11:50
立院三讀 直轄市山地原住民區納入總會計範疇2019-11-05 11:49
影／屏東大武分院動土 蔡英文總統南下主持2019-11-05 11:48
民進黨：蔡總統青年總部談話被扭曲 嚴厲譴責2019-11-05 11:33
影／國民黨團抨擊行政院政策買票2019-11-05 11:07
影／藍委批交通部遲未公布南方澳斷橋報告2019-11-05 11:04
26條措施 國民黨：中國對民進黨當頭棒喝2019-11-05 10:35
立院三讀通過陸海空軍刑法第72條條文 打擊假消息2019-11-05 10:22
青年呼籲儘速修《民法》 成年下修至18歲2019-11-05 10:19
大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量2019-11-03 11:21
熱門文章
趙少康開出回國民黨一戰條件 吳敦義回應了2019-11-05 19:15
呂秀蓮爆料：19萬連署書被搶走 志工遲遲沒有等到2019-11-05 11:12
國人向中共大使館求助？ 外交部：返國送外交部陸委會2019-11-05 12:35
韓國瑜苗栗行 讓徐耀昌、劉政鴻同台2019-11-05 11:15
呱吉要組黨 今臉書宣布11月14日成立「歡樂無法黨」2019-11-05 21:51
台鐵豐原站試辦智慧影像監控系統 站區異常會警示2019-11-05 16:58
綠砲轟韓國瑜教育政策 孫大千：寧圖利財團也不幫孩子2019-11-05 12:07
老虎軍團總統大選下禁令 發文挺蔡刪文、挺韓踢社團2019-11-05 13:52
獨／民眾黨不分區名單曝光 金曲歌后、獨臂青年也在列2019-11-05 15:40
火車站人臉辨識 恐侵人權、隱私2019-11-06 00:37
宋楚瑜出手了！李正皓：起手式直指目前無主的郭粉選票2019-11-05 11:17
呱吉組歡樂無法黨 黨綱避免被香菜侵擾和粉類出征2019-11-05 22:53
人民是老闆可以拍桌？前外交官：蔡總統出門像皇帝出巡2019-11-05 15:04
李佳芬遭控歧視 林麗蟬：學母語最佳老師是家長2019-11-05 22:12
不排除與親民黨合作 郭台銘幕僚：郭柯王單飛不解散2019-11-05 15:06
蔡打選戰…一招抹紅用到爛 藍軍反攻…還靠柯P這句話2019-11-06 08:00
韓國瑜學貸補貼綠營稱套利 台師大教授：侮辱年輕人2019-11-05 09:51
蔡正元：藍有兩條戰線除韓選總統吳拚議長是第二條戰線2019-11-05 18:47
韓國瑜狂被批 他舉蔡英文給年輕人開的10張芭樂票2019-11-05 21:58
韓國瑜被黑成這樣？他看不下去一次講清楚2019-11-05 12:57
蔡英文配賴清德 最快下周四宣布2019-11-06 00:58
遭扁批懷恨在心 高嘉瑜：當年點滴是人生寶貴經驗2019-11-05 12:00
十大韓粉網紅訂閱總數輸館長 名嘴：只是靠韓國瑜蹭熱度2019-11-05 11:43
影／糾正韓狂失言？柯：不曉得怎麼救他 指警局必借廁所2019-11-05 17:09
人臉辨識侵隱私？ 法界：關鍵在比例原則2019-11-06 00:21
垃圾不分藍綠？柯文哲：我是Tiffany藍2019-11-05 14:45
歸來慈天宮贈小英「成功歸來」 潘孟安喊台灣媽祖婆2019-11-05 20:57
沱江量産型艦部署海巡 綠委要求海委會與軍方戰略合作2019-11-05 12:39
蔡韓民調中旬將黃金交叉？蔡英文：很少聽說民調可預告2019-11-05 12:15
江永田宣布退選 國民黨雲林縣黨部：泛藍已團結2019-11-05 13:23
李佳芬喊母語在家學 陳芳明酸：真是最佳助選員2019-11-05 11:00
連上廁所都「卡韓」？ 高大成：我借廁所，警當我自家人2019-11-05 13:18
學貸呆帳政府吞？蘇貞昌：「借錢不用還」是不好教育2019-11-05 11:53
美軍MC-130又飛台海中線通過海峽2019-11-05 15:23
刷臉才能進動物園 陸教師提告：個資洩漏誰負責？2019-11-06 01:09
影／韓提學貸免息 柯文哲：齊頭式平等將成政策買票2019-11-05 16:47
直言集／全民公敵？ 火車站監控法源在哪2019-11-06 01:00
【重磅快評】都是16億 農機補助是興利 學貸免息變套利2019-11-05 11:10
養蚊或養孩 包正豪：韓國瑜「反骨」宣傳教育政見2019-11-05 10:04
擬自排入不分區 吳敦義：有適當機會排第8至10名2019-11-05 19:14
留言