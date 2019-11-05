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呱吉組歡樂無法黨 黨綱避免被香菜侵擾和粉類出征

2019-11-05 22:53聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北市議員「呱吉邱威傑今晚在談話節目中宣布組「歡樂無法黨」（https://pse.is/LDC6V）。黨綱只有6條，包括「避免所有國民被香菜侵擾、被各式粉類出征」，推動台灣社會每處每地都歡樂，主張政治不難，找回歡樂而已。

呱吉說，他今早才想到組黨的事，40歲以前，很多人說他很年輕，因為他以前在遊戲公司上班，又去迪士尼，「都在騙小孩錢」，每天做很快樂的工作，過著快樂的生活，禮拜天晚上都很期待禮拜一去上班。

但是自從去年參與政治、選舉，「我老得非常快」，呱吉說，很多人最近看到他，都問白頭髮變這麼多？老這麼快？抬頭紋變明顯。今天早上，他很認真想，參與政治之後，生活裡到處都是仇恨、每天發脾氣，他認為政治不應該是這樣，「政治不應該這麼困難」，他只是想讓大家過更好的生活，而這件事難道不應該是快樂的嗎？

呱吉說，他有時候想發篇抱怨的文章，想講不爽的事，卻為了大人的理由，寫了幾百字就刪除。他當下就有感覺，他每天都過不開心，經常擠出笑臉都是為了一些虛假的理由。但是開心這件事，應該是毫無理由，像天氣很好、太陽很大，在一望無際的草原上奔跑就感到開心這樣，這才是做人最基本的道理。

呱吉說，從政之後一天到晚有人說他是1450，韓粉說他是民進黨綠畜走狗，他想「我跟民進黨一點屁毛關係都沒有」，民進黨的人又覺得他跟民眾黨關係匪淺，因此他要組自己的黨，和志祺七七、視網膜與央視的朋友共同組織「歡樂無法黨」，黨章黨綱都寫好了，立刻宣布徵召台灣厲害人士加入。

黨綱六條，包括第一條，歡樂無法黨意旨歡樂無法擋，以歡樂為本，實現本黨之理念及綱領。第二條，宗旨為推動台灣社會每處每地都歡樂、台灣民眾無時無刻不歡笑，建構良好表演自由之環境及大家都知道如何教育孩子的社會，「避免所有國民被香菜侵擾、被各式粉類出征」，實現自由民主台灣之為目標。

第三條主張政治不難，找回歡樂而已。第四條允許雙重黨籍，並且不收黨費，認同理念而喜歡香菜者仍可以依規定申請入黨。第五條則全體黨員或核心黨職幹部開會應具備酒水零食（香菜除外）、供娛樂之影片、書籍及用具，使大會氣氛保持歡樂為原則。最後第六條是希望一個小小的島，充滿大大的歡笑。

台北市議員「呱吉」邱威傑今晚在談話節目中宣布組「歡樂無法黨」。圖／取自呱吉臉書
台北市議員「呱吉」邱威傑今晚在談話節目中宣布組「歡樂無法黨」。圖／取自呱吉臉書
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呱吉民進黨歡樂無法黨邱威傑

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