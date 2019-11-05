呱吉組歡樂無法黨 黨綱避免被香菜侵擾和粉類出征

2019-11-05 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



台北市議員「呱吉」邱威傑今晚在談話節目中宣布組「歡樂無法黨」（https://pse.is/LDC6V）。黨綱只有6條，包括「避免所有國民被香菜侵擾、被各式粉類出征」，推動台灣社會每處每地都歡樂，主張政治不難，找回歡樂而已。

呱吉說，他今早才想到組黨的事，40歲以前，很多人說他很年輕，因為他以前在遊戲公司上班，又去迪士尼，「都在騙小孩錢」，每天做很快樂的工作，過著快樂的生活，禮拜天晚上都很期待禮拜一去上班。

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但是自從去年參與政治、選舉，「我老得非常快」，呱吉說，很多人最近看到他，都問白頭髮變這麼多？老這麼快？抬頭紋變明顯。今天早上，他很認真想，參與政治之後，生活裡到處都是仇恨、每天發脾氣，他認為政治不應該是這樣，「政治不應該這麼困難」，他只是想讓大家過更好的生活，而這件事難道不應該是快樂的嗎？

呱吉說，他有時候想發篇抱怨的文章，想講不爽的事，卻為了大人的理由，寫了幾百字就刪除。他當下就有感覺，他每天都過不開心，經常擠出笑臉都是為了一些虛假的理由。但是開心這件事，應該是毫無理由，像天氣很好、太陽很大，在一望無際的草原上奔跑就感到開心這樣，這才是做人最基本的道理。

呱吉說，從政之後一天到晚有人說他是1450，韓粉說他是民進黨綠畜走狗，他想「我跟民進黨一點屁毛關係都沒有」，民進黨的人又覺得他跟民眾黨關係匪淺，因此他要組自己的黨，和志祺七七、視網膜與央視的朋友共同組織「歡樂無法黨」，黨章黨綱都寫好了，立刻宣布徵召台灣厲害人士加入。

黨綱六條，包括第一條，歡樂無法黨意旨歡樂無法擋，以歡樂為本，實現本黨之理念及綱領。第二條，宗旨為推動台灣社會每處每地都歡樂、台灣民眾無時無刻不歡笑，建構良好表演自由之環境及大家都知道如何教育孩子的社會，「避免所有國民被香菜侵擾、被各式粉類出征」，實現自由民主台灣之為目標。