「變成中國人還有特殊待遇？」鄭運鵬：沒到手才有價值

2019-11-05 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



繼去年31條之後，中國大陸再度公布對台26條措施，朝野各有解讀。民進黨立委鄭運鵬在臉書表示，「如果今天你不是中華民國（台灣）人了，變成中華人民共和國（中國）人，中國還需要給你什麼特殊待遇嗎？」他還標註「#道理很簡單」「#沒到手的才有價值」。

針對中國大陸再祭出對台26條措施，蔡英文總統今天透過臉書表示，「我們的態度很堅定，意圖影響大選、逼迫台灣人民接受『一國兩制』，答案只有三個字：不可能。」國民黨總統參選人韓國瑜昨天則表示，「大陸當局營造對台商有利的經營環境，我們樂觀其成」，但是大陸各地發展情況不同，提供的政策也不完全一樣，企業進入大陸投資前一定要做好風險管控。

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鄭運鵬今天在臉書貼文指出，「看中國隔一段時間，就會對台灣人提出26條、31條聘金對策，大家已經不用看是不是統戰手法了。真的要記在心裡的是：如果今天你不是中華民國（台灣）人了，變成中華人民共和國（中國）人，中國還需要給你什麼特殊待遇嗎？」

「會鼓勵你去支持中國統一台灣的那些人，就是那種有能力變成大小林鄭月娥的既得利益特權分子。」鄭運鵬說，「如果你掂掂自己沒當台灣林鄭的斤兩，那就不用信他們那一套迷湯，繼續選擇當個中華民國（台灣）人，就對了！」