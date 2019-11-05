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呱吉要組黨 今臉書宣布11月14日成立「歡樂無法黨」

2019-11-05 21:51聯合報 記者楊正海／台北即時報導

台北市議員邱威傑今晚在臉書指出，去年11月，我證明了素人參與政治的可能；今年11月，要改變台灣的政治。要和志祺七七、視網膜與央視的朋友共同組織歡樂無法黨，已經向內政部提出正式申請，預定在11月14日舉辦歡樂無法黨成立大會。

呱吉」邱威傑在臉書如下：

40歲以前，大家都說我看起來太年輕。

44歲這一年，大家都說我怎麼老得這麼快。

都到了這把年紀，沒有理由還想裝自己是小朋友。但是你知我知這衰老的秘密。

因為這一年以前我都在做快樂的事。不論是在遊戲公司上班，還是開了一個叫做上班不要看的頻道。就算超時工作，我還是每天都很快樂。

但是今年從事政治工作之後，生活裡到處都是仇恨、惡意、與負面的情緒。有時候想發篇抱怨的文章，卻為了大人的理由而刪除了原本誠懇的告白。

因為政治這個世界，不相信快樂可以沒有什麼理由。我們舉杯敬酒，我們拿起麥克風唱一首歌，我們在夜晚的宴席裡擠出的笑臉，都是因為一張選票，一次利益的交換，或者一場精彩的政治演出。

我們就這樣變得世故、老成，忘記了原本的幼稚與天真。但政治不應該這麼困難。

去年11月，我證明了素人參與政治的可能；今年11月，我們要改變台灣的政治。我們不只能參與公共議題的討論，我們更可以改變我們呼吸的空氣，讓它充滿快樂的因子。

我要和志祺七七、視網膜與央視的朋友共同組織歡樂無法黨，我們已經向內政部提出正式申請，預定在11月14日舉辦歡樂無法黨成立大會。

為了完成正式的程序，我們需要創黨的前一百名黨員，並且在11月14日出席、選出黨主席與其他必要黨組織成員。你們知道到時候要支持的是誰。政治不難，找回歡樂而已。

網紅「呱吉」台北市議員邱威傑。本報資料照／記者林伯東攝影
網紅「呱吉」台北市議員邱威傑。本報資料照／記者林伯東攝影
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邱威傑內政部呱吉

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