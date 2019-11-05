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學貸是銀行撥到學校帳戶 王育敏：驚訝教育部竟不知道

2019-11-05 20:53聯合報 記者黃國樑／台北即時報導

國民黨立委王育敏今天在臉書上貼文說，韓國瑜市長提出學貸免利息政見後，蔡政府官員紛紛跳出來拿假消息抹黑，教育部竟還說出會有學生拿學貸套利這樣的言論。

她說，她非常訝異，作為主管機關，居然不知道學生貸款是在學生申請後，由貸款銀行直接撥款到學校帳戶，學生本人通常不會經手這筆錢。而住宿費申貸需要住宿證明、生活費申貸需要中低收入戶資格，因此根本不可能出現套利的情形。

她表示，有部分人士宣稱會有學生拖延數十年才還款，更是無稽之談，因為現在針對經濟弱勢，可以延遲四年不還款、四年只繳息不還本，緩衝期最長八年，未來搭配免息政策，可以配套修正還款緩衝期，但不會有拖延數十年不必還款的狀況。

王育敏表示，她認為蔡政府為了卡韓、黑韓，已經到了是非不分的地步，虵呼籲民進黨的官員們，可以理性的回到政見討論，而不是逢韓必反，讓自己成為假消息製造中心，實非台灣選民之福。

王育敏學貸韓國瑜

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