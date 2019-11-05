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荷蘭力挺台灣，我們卻對中共危機視而不見？

影／「泰雅三寶」是什麼？韓國瑜苗栗傾聽之旅入原鄉

2019-11-05 20:46聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

國民黨提名的總統參選人韓國瑜今天到苗栗展開傾聽之旅，從海線、山線再深入原住民部落，各地都吸引大批支持者，下午他趕往泰安鄉泰雅文化園區，受到支持者熱情簇擁，韓國瑜強調下一代教育及國際化的重要，原住民孩子一定要享受到同樣的教育機會。

前縣長劉政鴻、立委徐志榮、縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿、副縣長鄧桂菊及泰安鄉長劉美蘭、全縣兩名原住民議員黃月娥、楊文昌，還有原住民立委孔文吉、部落人士多人到場力挺，韓國瑜到場前，「北原山貓」主唱吳廷宏及原住民樂團、歌手紛紛開唱表演，現場國旗揮動不停，場面熱鬧。

韓國瑜談學貸問題，強調台灣下一代教育的重要性，要培養孩子國際觀，他堅信原住民的孩子應該要享受到一樣的教育機會，台灣的下一代培養中英文、雙母語能力。

導覽員向韓國瑜介紹「泰雅三寶」編織、文面、口簧琴，還帶他參觀泰雅「汶水群男獵首刀」、獵槍等文物，韓國瑜也不時點頭、表達興趣提問。

國民黨提名總統參選人韓國瑜(右)下午參觀苗栗縣泰雅文化園區，導覽人員介紹汶水群男...
國民黨提名總統參選人韓國瑜(右)下午參觀苗栗縣泰雅文化園區，導覽人員介紹汶水群男獵首刀，他聽完也好提問。記者胡蓬生／攝影
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國民黨提名總統參選人韓國瑜(右二)下午參觀苗栗縣泰雅文化園區，穿著泰雅族傳統服飾...
國民黨提名總統參選人韓國瑜(右二)下午參觀苗栗縣泰雅文化園區，穿著泰雅族傳統服飾，指著自己的頭強調參選政策及他堅持的教育理念。記者胡蓬生／攝影
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國民黨提名總統參選人韓國瑜(右二)下午參觀苗栗縣泰雅文化園區，穿著泰雅族傳統服飾...
國民黨提名總統參選人韓國瑜(右二)下午參觀苗栗縣泰雅文化園區，穿著泰雅族傳統服飾發表參選政策及理念，前縣長劉政鴻(左二)、縣長徐耀昌妻子蔡麗卿(左三)都到場挺韓。記者胡蓬生／攝影
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韓國瑜原住民徐耀昌

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