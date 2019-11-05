影／「泰雅三寶」是什麼？韓國瑜苗栗傾聽之旅入原鄉
2019-11-05 20:46
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
國民黨提名的總統參選人韓國瑜今天到苗栗展開傾聽之旅，從海線、山線再深入原住民部落，各地都吸引大批支持者，下午他趕往泰安鄉泰雅文化園區，受到支持者熱情簇擁，韓國瑜強調下一代教育及國際化的重要，原住民孩子一定要享受到同樣的教育機會。
前縣長劉政鴻、立委徐志榮、縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿、副縣長鄧桂菊及泰安鄉長劉美蘭、全縣兩名原住民議員黃月娥、楊文昌，還有原住民立委孔文吉、部落人士多人到場力挺，韓國瑜到場前，「北原山貓」主唱吳廷宏及原住民樂團、歌手紛紛開唱表演，現場國旗揮動不停，場面熱鬧。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
韓國瑜談學貸問題，強調台灣下一代教育的重要性，要培養孩子國際觀，他堅信原住民的孩子應該要享受到一樣的教育機會，台灣的下一代培養中英文、雙母語能力。
導覽員向韓國瑜介紹「泰雅三寶」編織、文面、口簧琴，還帶他參觀泰雅「汶水群男獵首刀」、獵槍等文物，韓國瑜也不時點頭、表達興趣提問。
留言