只說一中不提各表？馬辦：昧於事實

2019-11-05 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／即時報導



前總統馬英九辦公室今指出，針對自由時報今社論提及，「馬習會」時馬英九向習近平提到「九二共識」，只說「一中」、未講「各表」，「中華民國」不敢宣之於口。對於自由時報昧於事實、混淆視聽，令人遺憾。

馬辦指出，2015年11月7日，馬英九在新加坡與習近平先生見面時，確實曾當面告訴對方，1992年兩岸達成「九二共識」的內容，就是「海峽兩岸均堅持『一個中國原則』；但對於一個中國的涵意，認知各有不同，可以用口頭聲明的方式，各自表達」。馬英九並強調，「我方絕不會表到『兩個中國、一中一台』或『臺灣獨立』，因為這是中華民國的憲法所不容許的。」

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馬辦表示，這一段話先在「馬習會」會後記者會上公布；馬英九回國後，陸委會夏立言主委又在11月9日立法院內政委員會的專案報告中，再主動公開馬習會談紀錄中馬前總統發言逐字稿全文。對於所謂未提「各表」及「中華民國」的錯誤說法，馬已多次公開說明、澄清，但自由時報仍一再以訛傳訛，製造假新聞，實自失媒體公正客觀立場。